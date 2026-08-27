समय रैना पिछले साल अपने शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ को लेकर विवादों में थे। अब उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सम्मानित किया है। मगर अपने मजाकिया अंदाज के लिए मशहूर समय चुटकी लेने से पीछे कैसे रह सकते हैं। इस दौरान भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया और महाराष्ट्र पुलिस की साइबर क्राइम विंग महाराष्ट्र साइबर सेल के साथ अपने लंबे जुड़ाव को लेकर मजेदार अंदाज में चुटकी ली।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मौके पर साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने वाली शॉर्ट फिल्म ‘डिजिटल अरेस्ट’ और ‘1930 महाराष्ट्र साइबर एंथम’ को लॉन्च किया। इस खास पहल से समय रैना भी जुड़े हैं। उनके साथ आशीष विद्यार्थी, पंकज त्रिपाठी, शरद केलकर, सोनाली बेंद्रे, जावेद जाफरी, मंगेश देसाई और सिंगर सुनिधि चौहान जैसे सितारों ने भी फिल्म और साइबर एंथम में अपना योगदान दिया है।

कार्यक्रम में रैना ने पहले अपने मजाकिया अंदाज में सम्मान के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, “सर, सम्मान के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र साइबर के साथ मेरा जुड़ाव काफी लंबे समय से चला आ रहा है। 1930 वाकई बहुत बढ़िया नंबर है। मैंने इसे सेव करके रखा है, क्योंकि मुझे अक्सर वहां से कॉल आते हैं।”

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समय रैना यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, “महा साइबर सेल बहुत एक्टिव है। मैं आपको यह पक्के तौर पर बता सकता हूं कि आप वहां हों या भारत में, वे आपको पकड़ लेंगे। यह शानदार चीज है।”

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रैना ने यह भी बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है जब साइबर सेल ने किसी कॉमेडियन को उसके घर से उठाकर सम्मानित किया है। उन्होंने कहा, “आज पहली बार ऐसा हुआ है कि साइबर सेल का कोई अधिकारी एक कॉमेडियन के घर गया और उसे उसके घर से उठाकर लाया और इस बार सम्मानित किया गया।”