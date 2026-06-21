नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर समय रैना के बहुप्रतिक्षित और कंट्रोवर्शियल शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ की शुरूआत हो चुकी है। शो का पहला एपिसोड 20 जून को रिलीज किया गया। पहले एपिसोड के पैनलिस्ट के तौर समय रैना, बलराज घई, आशीष सोलांकी, आलिया भट्ट और शरवरी वाघ नजर आए।

आलिया और शरवरी यहां अपनी आने वाली फिल्म ‘एल्फा’ के प्रमोशन के लिए पहुंची थीं। एपिसोड में एक महिला विरोधी मजाक देखने मिला, जिसपर समय रैना के रिएक्शन ने सोशल मीडिया पर यूजर्स का दिल जीत लिया। यहां लोगों ने प्रणित मोरे पर निशाना साधते हुए उन पर टिप्पणी की।

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इंडियाज गॉट लेटेंट 2 में महिला विरोधी मजाक

साल 2025 में बड़ी कंट्रोवर्सी होने के बाद शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ ने अपने दूसरे सीजन के साथ एक बार फिर वापसी की है और ये पहले से ज्यादा बड़े स्तर और शानदार अंदाज में देखने मिला है। स्पांसर से लेकर पैनलिस्ट तक, शो में कई बड़ें नामों को देखा गया। यहां एक महिला विरोधी मजाक पर समय रैना के कमाल का रिएक्शन देखने मिला जिसके लिए दर्शकों ने उनकी तारीफ की है। एक परफॉर्मर से सवाल जवाब करते हुए समय ने पूछा कि लड़कियों को सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है लड़को में। ऑडियंस में बैठे एक शख्स की आवाज आती है, ‘पैसा…’।

समय रैना का महिला विरोधी मजाक पर दो टूक जवाब

इस जवाब पर आलिया भट्ट तुरंत आपत्ति जताते हुए पूछती हैं कि ‘ये किसने बोला?’ कोई और कुछ बोले, उससे पहले ही समय रैना ने आलिया की बात का जवाब देते हुए कहा- ‘किसी गरीब आदमी ने ही कहा होगा।’ समय रैना के इस मजेदार और दो टूक जवाब पर पैनलिस्ट समेत सभी दर्शक खुश होकर जोर से हसने लगते है।

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नेटिजन्स ने प्रणित मोरे को दी सलाह

इस जवाब को देखने के बाद सोशल मीडिया पर नेटिजन्स प्रणित मोरे को नोट बनाने की सलाह दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि ‘महिलाओं के बारे में भद्दे मजाक पर ऐसे चुप कराया जाता है ना कि उनमें शामिल हुआ जाता है। प्रणित मोरे कुछ सीख लो।’ हाल ही में प्रणित मोरे काफी चर्चाओं में थे, उनके शो में हिमांशु नाम के शख्स ने महिलाओं के लिए एक घटिया मजाक किया था। प्रणित मोरे उस मजाक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखाई दिए थे। ‘370 रुपये की बिरयानी’ विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि कॉमेडियन को भारी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी थी, जिसके लिए उन्होंने बाद में माफी भी मांगी।

‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ के पहले एपिसोड को मिला प्यार

बात करें समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ की तो, पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई शो नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर एक साथ रिलीज किया जा रहा है। साल 2025 में कंट्रोवर्सी के बाद समय को शो की सभी वीडियोज को हटाना पड़ा था। अब शो ने अपने दूसरे सीजन के साथ वापसी की और सोशल मीडिया पर नए रिकॉर्ड बना दिए। इस बात अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शो के पहले एपिसोड के वीडियो को महज 18 घंटों में 2 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं।