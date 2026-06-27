एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी फिल्म ‘मां इंटी बंगाराम’ के लिए काफी सुर्खियों में हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी की खबर फैंस के साथ साझा की, जिसके बाद एक्ट्रेस को लेकर चर्चा और ज्यादा बढ़ गई है। फिल्म मां इंटी बंगाराम के एक इवेंट में एक्ट्रेस ने अपनी प्रेग्नेंसी रिवील करते हुए कहा था कि वो एक छोटे से मैटरनिटी ब्रेक पर जाएंगी। अब उनकी इस फिल्म की डायरेक्टर नंदिनी रेड्डी ने एक्ट्रेस के बारे में हैरान कर देने वाला खुलासा किया। फिल्ममेकर का कहना है कि प्रेग्नेंसी के कारण तबीयत खराब होने बावजूद एक्ट्रेस लगातार शूट कर रही थीं।

फिल्ममेकर का कहना है कि सामंथा फिल्म के एक गाने की शूटिंग के दौरान मॉर्निंग सिकनेस फील कर रही थीं फिर भी उन्होंने शूटिंग जारी रखी और अच्छा शॉट दिया। आईड्रीम मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में नंदिनी रेड्डी से सामंथा की प्रेग्नेंसी के बारे में पूछा गया तो नंदिनी ने जवाब में कहा, ‘यह खबर उन्हें फिल्म के एक एनर्जेटिक गाने ‘थस्सादिया’ की शूटिंग के दौरान मिली थी।’

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उन्होंने कहा, ‘यह खबर सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई। हमें इसकी जानकारी ‘थस्सादिया’ गाने की शूटिंग के आखिरी दिनों में मिली। शुरुआत में सिर्फ इतना बताया गया था कि समांथा की सुबह तबीयत ठीक नहीं थी। हमें लगा कि शायद उन्हें बुखार है।’

नंदिनी रेड्डी ने आगे बताया कि ‘अगले दिन जब उन्होंने समांथा से उनकी तबीयत के बारे में पूछा, तो पहले उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद समांथा ने बताया कि वह प्रेग्नेंट हैं और मॉर्निंग सिकनेस से जूझ रही हैं। नंदिनी के मुताबिक, यह उनकी प्रेग्नेंसी का शुरुआती दौर था। इसके बाद पूरी टीम ने शूटिंग के दौरान उनका खास ख्याल रखा। राहत की बात यह रही कि फिल्म के सभी एक्शन सीक्वेंस पहले ही शूट हो चुके थे।’

फिल्म ‘मां इंटी बंगाराम’ का गाना ‘थस्सादिया’ एक वेडिंग सॉन्ग है, जिसे संगीतकार संतोष नारायणन ने कंपोज किया है। इसके बोल रहमान ने लिखे हैं। इस गाने के सिंगर चिन्मयी श्रीपदा और पुन्या सेल्वा है। इस गाने की कोरियोग्राफी पोनी वर्मा ने की है, जिसमें समांथा पूरे जोश और ऊर्जा के साथ डांस करती नजर आती हैं।

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बात करें फिल्म ‘मां इंटी बंगाराम’ की तो, एक्ट्रेस ने इस फिल्म में जोरदार एक्शन किया है। उनकी एक्शन कॉमेडी फिल्म सिनेमाघरों में दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। ये एक फीमेल लीड फिल्म है, जिसमें सामंथा ने एक्शन, कॉमेडी और बेहतरीन एक्टिंग का अच्छा प्रदर्शन किया है। फिल्म ‘मां इंटी बंगाराम’ सामंथा रुथ प्रभु के पिछले तीन साल के करियर में पहली फिल्म है जो सिनेमाघरों में रिलीज हुई है।

फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा कलेक्शन कर रही है। रिलीज के पहले दो दिनों में ही फिल्म ने करीब 25 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है। साल 2023 में उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस ट्रालाला मूविंग पिक्चर्स की घोषणा की थी। उनकी फिल्म ‘मां इंटी बंगाराम’ इसी के बैनर तले बनाई गई है। जिसमें सामंथा निर्माता के अलावा बतौर एक्ट्रेस भी काम किया है।