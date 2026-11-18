साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु जल्द ही मां बनने वाली हैं। उन्होंने अपनी गोदभराई यानी बेबी शावर की कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों में सामंथा बेहद खूबसूरत अंदाज में नजर आ रही हैं। बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए उनकी तस्वीरें फैंस का ध्यान खींच रही हैं और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। वह अपने पति राज और उनके परिवार के साथ नजर आ रही हैं।

इन तस्वीरों में सामंथा अपना बेबी बंप भी फ्लॉन्ट कर रही हैं। इस साल के आखिर में उनकी डिलीवरी होने वाली है। उन्होंने एक इवेंट के दौरान अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी और अब वह जल्द ही अपनी लाइफ में अपने बेबी का वेलकम करने वाली हैं।

सामंथा रुथ प्रभु ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर अपनी गोद भराई की खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं। लाल सूट में सजी एक्ट्रेस परिवार के साथ पारंपरिक रीति-रिवाजों से रस्में निभाती नजर आईं। इस दौरान राज भी उनके साथ मौजूद रहे और परिवार के बड़ों ने आने वाले नन्हे मेहमान को आशीर्वाद दिया। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, ‘हम’ और साथ में व्हाइट हार्ट इमोजी भी शेयर किया।

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सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी फिटनेस और प्रेग्नेंसी जर्नी को लेकर चर्चा में हैं। एक्ट्रेस प्रेग्नेंसी के दौरान अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रही हैं और रोजाना एक्सरसाइज भी कर रही हैं। द हॉलीवुड रिपोर्टर को दिए एक इंटरव्यू में सामंथा ने खुलासा किया था कि उन्हें फिल्म ‘मां इंटी बंगारम’ की शूटिंग के दौरान अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में पता चला था। उन्होंने बताया कि शुरुआती दिनों में कई तरह की परेशानियों का सामना करने के बावजूद उन्होंने शूटिंग जारी रखी और काम से ब्रेक नहीं लिया।

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इन सभी तस्वीरों में सामंथा के चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो साफ नजर आ रहा है। कपल ने 1 दिसंबर 2025 को शादी की थी, ये एक इंटिमेट वेडिंग थी। दोनों ने परिवार वालों की मौजूदगी में शादी की थी। अपनी फिल्म ‘मां इंटी बंगाराम’ के रिलीज के बाद एक्ट्रेस ने बेबी की खबर जग जाहिर की थी।

सामंथा मुख्य रूप से तेलुगु और तमिल सिनेमा में काम करती हैं, लेकिन उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई बड़ी हिंदी वेब सीरीज और प्रोजेक्ट्स में भी मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं।