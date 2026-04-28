सामंथा रुथ प्रभु आज 39 साल की हो गई हैं। सामंथा की फैन फॉलोइंग सिर्फ साउथ तक सीमित नहीं है बल्कि वो एक पैन इंडिया स्टार हैं। याे अचानक नहीं हुआ बल्कि धीरे-धीरे मजबूत फिल्मों, सही चुनाव और बदलते इंडस्ट्री ट्रेंड के साथ बनाया है।

चलिएइसे आसान भाषा में समझते है कि कौन से 5 कारण हैं जिसने सामंथा को इतना फेम दिलाया है-

साउथ की बेहतरीन फिल्में

सामंथा ने शुरुआत तमिल और तेलुगु फिल्मों से की। Ye Maaya Chesave जैसी फिल्मों ने उन्हें तुरंत पहचान दिलाई और वह जल्दी ही स्टार बन गईं। सामंथा ने लगातार कई हिट फिल्में दी हैं। साउथ ऑडियंस में सामंथा की क्रेडिबिलिटी काफी मजबूत रही है।

टर्निंग पॉइंट- The Family Man 2

सामंथा रुथ प्रभु को असली पैन-इंडिया पहचान तब मिली जब उन्होंने The Family Man 2 में राजी का इंटेंस रोल निभाया। इस रोल ने हिंदी ऑडियंस को गहराई से प्रभावित किया, क्रिटिक्स से तारीफ मिली और उनकी ग्लैमरस इमेज बदल गई। यहीं से लोगों ने उन्हें सिर्फ एक साउथ एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक सीरियस परफॉर्मर के रूप में देखना शुरू किया।

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सोशल मीडिया पर असली और ईमानदार छवि

सामंथा ने सोशल मीडिया पर सिर्फ ग्लैमर नहीं दिखाया, बल्कि अपनी असली जिंदगी भी शेयर की, उन्होंने अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्याएं, इमोशनल स्ट्रगल, सेल्फ-हीलिंग और ग्रोथ को जिस ईमानदारी से साझा किया उससे ऑडियंस गहराई से जुड़े।

बोल्ड और स्ट्रॉन्ग रोल्स का चुनाव

उन्होंने सेफ और कम्फर्टेबल रोल्स छोड़कर महिला-केंद्रित प्रोजेक्ट्स चुने: यशोदा, शाकुंतलम जैसी फिल्में कीं। इससे उनकी पहचान सिर्फ एक एक्ट्रेस से बदलकर एक मजबूत परफॉर्मर बन गई।

पर्सनल स्ट्रेंथ बनी पब्लिक इंस्पिरेशन

अपनी बीमारी और मुश्किल पर्सनल फेज के दौरान उन्होंने जिस तरह खुद को संभाला, उसने लोगों के दिल में उनके लिए सम्मान और बढ़ा दिया। अब उन्हें सिर्फ एक सेलिब्रिटी नहीं, बल्कि एक इंस्पिरेशन के रूप में देखा जाता है।

सामंथा रुथ प्रभु पैन-इंडिया स्टार सिर्फ हिट फिल्मों की वजह से नहीं बल्कि इसलिए बनीं क्योंकि उन्होंने भाषा से ऊपर उठकर ऑडियंस से इमोशनल कनेक्शन बनाया।

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