एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु जल्द अपने पहले बच्चे का स्वागत दुनिया में करने वाली हैं। सामंथा ने जून 2026 में कंफर्म किया था कि वो प्रेग्नेंट हैं। अब उन्होंने अपना अनोखा मैटरनिटी फोटोशूट शेयर कर दिया है।

प्रेग्नेंसी का ऐलान करने के बाद से सामंथा रुथ प्रभु अपने बेबी बंप को फ्लॉन्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। उनके बच्चे के दुनिया में आने के कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में फैंस एक्ट्रेस के मैटरनिटी फोटोशूट का इंतजार कर रहे थे। इस ख्वाहिश को सामंथा ने अपने अंदाज में पूरा किया है।

सामंथा का फनी फोटोशूट

इंस्टाग्राम पर सामंथा ने अपनी एक प्यारी और फनी फोटो शेयर की है। इसमें उन्हें रिलैक्स करते हुए देखा जा सकता है। सामंथा आंखों पर चश्मा लगाए, सोफा पर लेटी हुई हैं। तकियों की टेक लगाए और पैरों को फैलाए वो आराम कर रही हैं। साथ ही वो अपने बेबी बंप को सहला रही हैं।

इस फोटो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, ‘इसे ही मेरा मैटरनिटी फोटोशूट समझ लीजिए।’ इस फोटो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। यूजर्स को सामंथा का अंदाज काफी कूल लग रहा है। ऐसे में उन्हें ‘कूल मॉम’ बता दिया गया है।

एक यूजर ने कमेंट किया, ‘सबसे कूल मॉम।’ दूसरे ने लिखा, ‘सुंदर मम्मी का सुंदर बेबी जल्द आ रहा है।’ एक और ने लिखा, ‘बेबी अभी से स्पॉटलाइट चुरा रहा है।’ कुछ फैंस ने सामंथा को नजर से बचने की सलाह दी है। तो वहीं कुछ मजाक भी कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट में लिखा, ‘संडे को बिरयानी खाने के बाद मैं भी ऐसा ही दिखता हूं।’

और पढ़ें: दिवाली पर दिव्यांका त्रिपाठी की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, गार्ड की मौत, एक्ट्रेस ने बयां किया दर्द

पिता की जिम्मेदारी निभा रहे राज

सामंथा और उनके पति राज निदिमोरु अपने पहले बच्चे के स्वागत को लेकर उत्साहित हैं। एक्ट्रेस ने कुछ दिन पहले बताया था कि राज कैसे अपने पिता होने का फर्ज अभी से निभाना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने बेबी के लिए बेबी मॉनिटर फ्लोर स्टैंड लगा दिया है।

इसके अलावा सामंथा रुथ प्रभु अपनी फिटनेस जर्नी भी शेयर कर रही हैं। प्रेग्नेंसी में एक्ट्रेस अपनी सेहत का खास ख्याल रख रही हैं और रोज एक्सरसाइज भी कर रही हैं। द हॉलीवुड रिपोर्टर संग बातचीत में सामंथा ने बताया था कि उन्हें अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में फिल्म ‘मां इंति बंगारम’ की शूटिंग के दौरान पता चला था। प्रेग्नेंसी के शुरुआती दिनों में दिक्कतें झेलने के बावजूद उन्होंने शूटिंग करना बंद नहीं किया था।

राज निदिमोरु और सामंथा रुथ प्रभु ने दिसंबर 2025 में कोयंबटूर के ईशा योग सेंटर में शादी रचाई थी। इंटीमेट सेरेमनी में हुई इस शादी में दोनों के परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए थे। सामंथा और राज ने ‘द फैमिली मैन’ और ‘सिटाडेल: हनी बनी’ जैसी सीरीज में साथ काम किया है।

और पढ़ें: Ramayana Box Office Day 5: ‘धुरंधर 2’ से आगे निकली ‘रामायण’, 5 दिनों में कमाई 663 करोड़ के पार