एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु हाल ही में अपनी टीम और पति के साथ फिल्म ‘मां इंटी बंगारम’ की सफलता का जश्न मनाती नजर आई थीं। इस दौरान उनका बेबी बंप नजर आया, जिसके बाद उनकी प्रेग्नेंसी की चर्चा तेज हो गई। अब उनके करीबी सूत्र ने इस खबर की पुष्टि कर दी है कि अभिनेत्री जल्द ही मां बनने वाली हैं।

स्क्रीनसे बातचीत में एक सूत्र ने बताया, “सामंथा प्रेग्नेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में हैं और यह खबर सुनकर दोनों बेहद खुश हैं। खासतौर पर सामंथा, क्योंकि वह हमेशा से मां बनना चाहती थीं।”

‘मा इंटी बंगारम’ के डायरेक्टर की पत्नी नंदिनी रेड्डी ने भी इस खबर पर मुहर लगा दी है। सिनेमा एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में सामंथा की प्रेग्नेंसी की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि सामंथा की प्रेग्नेंसी बिल्कुल सही समय पर सामने आई है, क्योंकि हमारी फिल्म ‘मा इंटी बंगारम’ बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाबी हासिल कर चुकी है।

बता दें कि इस कपल ने दिसंबर 2025 में कोयंबटूर के ईशा योग सेंटर में मौजूद लिंग भैरवी मंदिर में प्राइवेट वेडिंग की थी। सामंथा और निदिमोरु की मुलाकात सबसे पहले ‘द फैमिली मैन 2’ पर साथ काम करते हुए हुई थी, जिसमें उन्होंने ‘राजी’ का काफी चर्चित किरदार निभाया था। ‘सिटाडेल: हनी बनी’ पर काम करने के दौरान उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया।

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सामंथा के लिए यह प्रेग्नेंसी उनके करियर के हालिया सबसे व्यस्त और सफल दौर में से एक के दौरान आई है। उनकी हालिया फिल्म ‘मा इंटी बंगारम’ – जिसे बी.वी. नंदिनी रेड्डी ने डायरेक्ट किया है और सामंथा के अपने बैनर ‘ट्रलाला मूविंग पिक्चर्स’ के तहत प्रोड्यूस किया गया है – ने रिलीज़ के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कमाई की है। फिल्म की कमाई ओपनिंग वीकेंड के दौरान भी बढ़ती रही, जिसका श्रेय लोगों के बीच इसकी अच्छी चर्चा (पॉज़िटिव वर्ड ऑफ़ माउथ) को जाता है।

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‘मा इंटी बंगारम’ फिल्म नंदिनी रेड्डी के साथ उनका तीसरा कोलेबोरेशन है; इससे पहले वे 2013 में ‘जबरदस्त’ और 2019 में ‘ओह! बेबी’ में साथ काम कर चुकी हैं। साथ ही, यह फिल्म एक लीडिंग एक्ट्रेस के तौर पर उनकी वापसी का भी प्रतीक है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ‘मायोसाइटिस’ (एक ऑटोइम्यून बीमारी जो मांसपेशियों की ताकत को प्रभावित करती है) से पीड़ित होने के बारे में बात की थी। प्रोफेशनल और पर्सनल, दोनों ही ज़िंदगी में एक साथ बड़े बदलावों के कारण, यह सामंथा की पब्लिक लाइफ़ के हालिया समय के सबसे अहम और यादगार अध्यायों में से एक बन गया है।