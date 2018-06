रेस 3 की रिलीज़ से एक रात पहले किया सलमान ने एक्शन ट्रेलर लॉन्च, क्लाइमेक्स के लिए उड़ाई 15 कारें

सलमान खान अपनी फिल्म रेस 3 के प्रमोशन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पिछले कई सालों से बॉलीवुड के सबसे बड़े कमर्शियल स्टार के रूप में उभरे सलमान खान की रेस 3 भी खालिस एक्शन और थ्रिल से भरे होने की उम्मीद की जा रही है। इसी सिलसिले में उन्होंने फिल्म रिलीज़ से एक रात पहले यानि 14 जून को ही फिल्म का एक्शन ट्रेलर जारी किया है। 52 साल के सलमान ने फिल्म के नेक्सट लेवल ट्रेलर को शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा – नेक्सट लेवल का एक्शन, नेक्सट लेवल का थ्रिल तो नेक्सट लेवल का ट्रेलर तो बनता है। इस ट्रेलर में कई एक्शन सीन्स के अलावा सलमान के कुछ नेक्सट लेवल डायलॉग्स भी सुनने को मिलेंगे।

Next level ka action .. Next level ka thrill toh next level ka Trailer toh banta hai! Enjoy the #Race3ActionTrailerhttps://t.co/FOctSbOWP9@Asli_Jacqueline @AnilKapoor @ShahDaisy25 @thedeol @remodsouza @RameshTaurani @Saqibsaleem @FreddyDaruwala @SKFilmsOfficial @tipsofficial

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) June 14, 2018