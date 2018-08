सलमान और शाहरूख ने मिल कर मनाया सुनील ग्रोवर का जन्मदिन, देखें वीडियो

सलमान खान के रियैलिटी शो दस का दम का सीज़न फिनाले नज़दीक है। ये शो एक स्पेशल एपिसोड के साथ खत्म होगा जिसमें शाहरूख खान भी नज़र आएंगे। हाल ही में इस एपिसोड की शूटिंग के लिए शाहरूख दस का दम के सेट पर पहुंचे। इसी दिन मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर का जन्मदिन भी था। इस एपिसोड की शूटिंग के दौरान सुनील ने केक काटकर शाहरूख और सलमान के साथ अपना बर्थ डे सेलेब्रेट किया।

इससे पहले बॉलीवुड के ये दो मेगास्टार्स पिछले साल आई फिल्म ट्यूबलाइट में दिखाई दिए थे। सलमान खान की फिल्म ‘ट्यूबलाइट’ को खास सफलता हासिल नहीं हुई थी। इस साल भी शाहरूख खान की फिल्म ‘ज़ीरो’ के टीज़र में शाहरूख के साथ सलमान नज़र आए थे। गौरतलब है कि आनंद एल राय की फिल्म ज़ीरो से शाहरूख को काफी उम्मीदें हैं और इस फिल्म में कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा जैसे सितारे भी लीड भूमिका में है।

