सलमान खान इन दिनों दबंग टूर में बिजी चल रहे हैं। इस टूर में उनके साथ की सारे बॉलीवुड सितारे मौजूद हैं। टूर में सलमान के साथ कैटरीना कैफ, मनीष पॉल, जैकलीन फर्नांडीस, डेजी शाह और सोनाक्षी सिन्हा हैं। सारे एक्टर्स यूएस में शो के लिए गए हुए हैं। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेस के दौरान सलमान ने कैटरीना को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे चारों तरफ लोगों के कान खड़े हो गए। दरअसल, सलमान और जैकलीन के बीच में कैटरीना कैफ बैठी हुई थीं। इस दौरान सलमान से सवाल जवाब के सिलसिले में सलमान कैटरीना को बेबी बोल पड़े। लेकिन तभी जल्द ही सलमान ने अपने आप को करेक्ट भी कर लिया।

सलमान का ये वीडियो इंटरनेट पर हर तरफ वायरल हो रहा है। सलमान-कैट के फैन्स इस वीडियो को देख कर काफी खुश नजर आ रहे हैं। वीडियो में सलमान खान कैट के लिए बेबी शब्द का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। यह तब शुरू होता है जब एक सवाल सामने आता है जिसमें एक जर्नलिस्ट कैट को बताती है- कि कैटरीना उनके लिए स्पेशल हैं क्योंकि क्योंकि उनके बेबी का जन्मदिन 15 जुलाई को होता है। तभी सलमान बोल पड़ते हैं कि मेरे बेबी का जन्मदिन 16 जुलाई को होता है। ऐसे में सब देख कर रिएक्ट करने लगते हैं। तभी सलमान बात संभालते हुए कहते हैं ये बेबी नहीं दूसरा बेबी। वहीं कैट भी जवाब में होंठ हिलाती दिखत हैं। सलमान के इस अचानक दिए गए रिएक्शन से उनके फैन्स उन्हें देख कर काफी एंज्वॉय करे रहे हैं।

बता दें, सलमान खान अपनी टोली के साथ इस वक्त यूएस और कनाडा में Dabangg टूर पर फोकस कर रहे हैं। इसके चलते जैकलीन फर्नाडीस, कैटरीना कैफ, डेजी शाह सभी एक ही स्टेज पर मिलकर धूम मचा रहे हैं। जैकलीन और कैटरीना जितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं उससे भी ज्यादा बेस्ट डांसर्स हैं। जब बात परफॉर्मेंस की हो तो दोनों एक्ट्रेस कभी भी अपने फैन्स को निराश नहीं करतीं। यूस और कनाडा के दबंग टूर में जैकलीन और कैटरीना का जलवा कायम है। सलमान की टोली ने हाल ही में New Jersey और Washington DC में कमाल का परफॉर्मेंस दिया है।

“My baby’s birthday is on July 16”: @BeingSalmanKhan

HE CALLED HER “MY BABY” pic.twitter.com/j07SiPbKnP

— (@bestofsalkat) July 6, 2018