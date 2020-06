सलमान खान को बड़ा भाई मानते थे वाजिद, निधन के बाद ‘भाईजान’ बोले- आप और आपका टैलेंट…

Salman Khan On Wajid Khan: सलमान खान की फिल्मों में साजिद-वाजिद के म्यूजिक ने खूब कमाल दिखाया है। फिल्म ‘प्यार किया तो डरना क्या’ हो, ‘वॉन्टेड’ हो या फिर दबंग, हर फिल्म के म्यूजिक में साजिद औऱ वाजिद ने खूब मेहनत और दिल लगा कर काम किया। यहां तक की लोग कहते थे कि सलमान की फिल्म हो और साजिद वाजिद का गाना न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता।

सलमान खान साजिद वाजिद की जोड़ी के बेहद करीब थे। वहीं सलमान वाजिद को अपना छोटा भाई मानते थे। वाजिद के निधन की खबर से जहां बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं सलमान खान भी अपने ट्विटर पोस्ट पर काफी भावुक हुए। सुपरस्टार सलमान खान ने भी वाजिद को आखिरी सलामी देते हुए उन्हें याद किया औऱ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

सलमान खान ने अपने पोस्ट में लिखा- ‘वाजिद मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। तुम्हारी इज्जत करता रहूंगा, हमेशा याद करता रहूंगा। खास इंसान के तौर पर और बेहतरीन टैलेंटेड शख्स के तौर पर। लव यू, तुम्हारी बहुत खूबसूरत आत्मा को शांति मिले।’ सलमान खान के शब्दों में फैंस को दर्द दिखाई दिया। ऐसे में सलमान लवर्स ने उनके पोस्ट पर कमेंट करना शुरू कर दिया।

एक यूजर ने लिखा- ‘सलमान खान वाजिद खान, कहते हैं भाई की फिल्म और साजिद वाजिद का गाना न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिग लॉस।’ एक अन्य यूजर ने लिखा- ‘वाजिद भाई न हिंदी सिनेमा में अपने गजब के गानों से बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया है।’

Wajid Vil always love, respect, remember n miss u as a person n ur talent, Love u n may your beautiful soul rest in peace …

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) June 1, 2020