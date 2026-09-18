इस वक्त हर तरफ गणेश महोत्सव की धूम है। मुंबई में हर सेलिब्रिटी गणेश पूजा में व्यस्त है। इसी बीच सलमान खान गुरुवार शाम गणेश चतुर्थी के मौके पर मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा पंडाल पहुंचे। जहां उन्होंने बप्पा के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। मगर उन्हें देखने के लिए वहां फैंस की भीड़ लग गई। सलमान के दर्शन करने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। एक में वो बच्चों को भीड़ से बचाते नजर आ रहे हैं।

दरअसल सलमान के पंडाल पहुंचते ही उनकी कार के आसपास बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। भारी भीड़ की वजह से वहां कुछ देर के लिए स्थिति तनावपूर्ण होती नजर आई। एक वायरल वीडियो में सलमान खान की कार धीरे-धीरे भीड़ के बीच से निकलती दिखाई दे रही है।

जैसे ही सलमान कार से निकले लोग उनके पास आने की कोशिश करने लगे और उनके सुरक्षाकर्मी उन्हें हटाते दिखे। इसी बीच कुछ बच्चे सलमान के पास आए और जैसे ही भीड़ की स्थिति बिगड़ी सलमान उन बच्चों को संभालते दिखे।

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दूसरे वीडियो में सलमान की कार भीड़ के बीच से गुजर रही है और लोग उनकी गाड़ी के आसपास भीड़ लगाकर चल रहे हैं। कुछ लोग गाड़ी पर मारते हुए भी दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं। कुछ लोग यह भी पूछ रहे हैं कि क्या सलमान के ड्राइवर की वजह से कोई घटना हुई या फिर भारी भीड़ के कारण कुछ हुआ। हालांकि, वीडियो से कुछ साफ नहीं हो पाया है।

लालबागचा राजा के दर्शन के बाद सलमान के माथे पर तिलक लगा हुआ नजर आया। इस दौरान उन्होंने पूरी तरह काले रंग के कपड़े पहने थे। उन्होंने सिर पर बीनी और गले में स्कार्फ पहना हुआ था।

मुंबई का लालबागचा राजा पंडाल में हर साल बॉलीवुड सितारों का तांता लगता है। इस साल भी रणवीर सिंह, अंबानी परिवार समेत कई सेलिब्रिटीज बप्पा के दर्शन करने पहुंच चुके हैं। रणवीर ने लालबागगचा राजा पंडाल पर ऐलान किया है कि वो 1000 बच्चियों की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे।