बॉलीवुड में बतौर एक्टर अपनी जगह बनाना किसी के लिए भी बड़ी बात है। इंडस्ट्री में आना और हमेशा के लिए छा जाना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। 90 के दशक में कई हसीनाओं ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। इन्हीं में से एक को महज 17 साल की उम्र में अपना पहला बड़ा ब्रेक मिला.

ये ब्रेक किसी और के साथ नहीं बल्कि बॉलीवुड के प्रेम रहे सलमान खान के अपोजिट फिल्म ‘वीरगति’ में था। उस समय के सबसे बड़े सितारों में से एक के साथ स्क्रीन शेयर करने से इस एक्ट्रेस के करियर को शुरुआती बढ़त तो मिली, लेकिन जिन मौकों की उन्हें उम्मीद थी, वो कभी उनके रास्ते में नहीं आए। आखिरकार उन्होंने एक्टिंग से किनारा कर लिया, शादी कर ली और गोवा शिफ्ट हो गईं। फिर सालों बाद उनकी जिंदगी ने एक दर्दनाक मोड़ ले लिया।

17 साल की उम्र में सपनों जैसा डेब्यू

वो एक्ट्रेस थीं पूजा ददवाल। मुंबई में जन्मी और पली-बढ़ी पूजा, बचपन से ही एक्टिंग करना चाहती थीं। उनका बड़ा ब्रेक 1995 में आया जब सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्हें फिल्म ‘वीरगति’ में सलमान खान के अपोजिट कास्ट किया गया। बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक के साथ डेब्यू करने वाली एक टीनएजर के लिए यह किसी बड़ी शुरुआत जैसा था।

लेकिन चीजें वैसी नहीं हुईं जैसी सोची गई थीं। ‘वीरगति’ बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, और जिन फिल्मों के ऑफर्स की पूजा को उम्मीद थी, वो उनके पास नहीं आए। उन्होंने टेलीविजन में हाथ आजमाया और ‘आशिकी’ और ‘घराना’ जैसे शोज में नजर आईं, ताकि उन्हें ज्यादा लगातार काम मिल सके।

कुछ समय बाद पूजा ने एक्टिंग से पूरी तरह दूर होने का फैसला कर लिया। उन्होंने शादी कर ली और गोवा चली गईं, जहां जिंदगी उन्हें एक बिल्कुल अलग दिशा में ले गई। फिल्म के सेट और ऑडिशन के बजाय उन्होंने अपने पति के साथ एक कैसीनो मैनेज करना शुरू कर दिया और बॉलीवुड की दुनिया से बहुत दूर एक जिंदगी में बसा ली।

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जब जिंदगी ने लिया भयानक मोड़

फिल्में छोड़ने के कई साल बाद पूजा ने खुद को एक ऐसे संकट से गुजरते हुए पाया, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 2018 में उन्हें गंभीर ट्यूबरकुलोसिस (टीबी) का पता चला और साथ ही उन्हें फेफड़ों की गंभीर समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा था। उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी, जिससे वह कमजोर हो गईं और उन्हें इलाज के लिए पैसे जुटाने में भी संघर्ष करना पड़ा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हालात तब और मुश्किल हो गए जब उनके पति और ससुरालवालों ने उनका साथ छोड़ दिया। वह बहुत कम पैसों के साथ और बिना किसी सहारे के मुंबई लौट आईं। एक समय ऐसा भी आया जब एक शुभचिंतक ने उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने में मदद की।

मेडिकल खर्चे बढ़ते जा रहे थे और उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी, ऐसे में पूजा ने आखिरकार मदद के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और फिल्म इंडस्ट्री में अपने दिनों के दौरान जिन लोगों के साथ काम किया था, उनसे आगे आकर मदद करने की अपील की।

उनकी मदद की गुहार आखिरकार फिल्मी दुनिया के लोगों तक पहुंची। सलमान खान ने आगे बढ़कर उनकी मदद की, जबकि रवि किशन भी मदद को आगे आए। सलमान ने छह महीने तक उनके मेडिकल खर्चों का ध्यान रखा, ताकि उनका इलाज जारी रह सके। पूजा ने तब से उनके सपोर्ट के बारे में बात की है और बताया है कि उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में उनके लिए इसका कितना महत्व था।

इंस्टेंट बॉलीवुड से बात करते हुए उन्होंने कहा था, ‘आज मेरी जो ये दूसरी जिंदगी है, वो सिर्फ उनकी वजह से है।’

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10×10 के कमरे से फिर हुई शुरुआत

टीबी जैसी बड़ी बीमारी को मात देना तो सिर्फ पहला कदम था। पूजा को अभी भी यह सोचना था कि एक बार जिस करियर ने उन्हें सहारा देने की उम्मीद दी थी, उसे खोने के बाद वह कैसे कमाएंगी। वह मुंबई की एक चॉल में 10×10 के कमरे में रहने लगीं और गुजारे के लिए घरों में कामवाली के तौर पर काम करने लगीं।

उन्होंने 2020 में पंजाबी फिल्म ‘शुकराना: गुरु नानक देव जी का’ से एक्टिंग में वापसी की। लेकिन इससे उनकी परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया। पूजा ने आखिरकार इंडस्ट्री के बाहर काम ढूंढने का फैसला किया। निर्देशक राजेंद्र सिंह की मदद से उन्होंने अपने घर से टिफिन सर्विस शुरू की, खाना बनाकर कस्टमर्स तक पहुंचाने लगीं।

आज पूजा का जीवन उस जिंदगी से बहुत अलग है जिसकी उन्होंने 17 साल की उम्र में बॉलीवुड में कदम रखने पर कल्पना की थी। अब उनके आसपास फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद के लिए कमाने और आगे बढ़ते रहने का एक रास्ता ढूंढ लिया है।