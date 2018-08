अटल की मौत के पांच दिन बाद शोक जता ट्रोल हुए सलमान खान, लोग बोले- टाइगर सो रहा था

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पूरे सम्मान के साथ शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया गया। राजनेता के अंतिम दर्शन के लिए सड़कों पर लोगों का सैलाब देखने को मिला। उनके निधन पर राजनीतिक जगत के अलावा बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारों ने भी शोक व्यक्त किया। लेकिन बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के पांच दिन बाद उन्हें श्रद्धाजंलि अर्पित की। जिसके बाद लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी का 16 अगस्त को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था।

सलमान ने अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से लिखा- ‘अटल जी के जैसा एक महान राजनेता और अच्छे इंसान को खो देना बेहद दुखद है।’ जिसका जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा- बहुत दिनों के बाद याद आई भाई। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा- भाई कौन सा न्यूजपेपर आता है। एक अन्य ट्विटर यूजर लिखता है- टाइगर सो रहा था। एक यूजर लिखता है- अटल जी का निधन 16 अगस्त को हुआ था और आज 22 अगस्त है। इन्हें 11 घंटे पहले याद आई है कि अटल जी नहीं रहे। क्यों भाई कौन से गोले में थे इतने दिनों से।

Truly a sad feeing to have lost a great leader, noble politician, orator and an exceptional human being like Atal ji .

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) August 21, 2018