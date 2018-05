RACE-3: Selfish गाने पर ट्रोल हुए सलमान खान, लोगों ने की ढिंचैक पूजा से तुलना

सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रेस-3’ का Selfish गाना खुद तेरे नाम एक्टर ने ही लिखा है। जिसके कारण सलमान खान ट्रोर्ल्स के निशाने पर आ गए हैं। लोगों को सलमान खान के लिरिक्स नहीं पसंद आ रहे हैं, इसके कारण सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी तुलना ढिंचैक पूजा से कर रहे हैं। selfish गाने को सलमान खान, जैकलीन फर्नांडीस, बॉबी देओल और डेजी शाह पर फिल्माया गया है। गाने के लिए सिंगर आतिफ असलम और सलमान खान की करीबी दोस्त यूलिया वेंतूर ने अपनी आवाज दी है। हालांकि सलमान खान का नया एक्सपेरिमेंट लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, यही कारण है कि माइक्रोब्लागिंग साइट पर लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर कर रहे हैं।

एक ट्विटर हैंडल ने लिखा, जब भाई ढिंचैक पूजा मोड में हो और गाना लिख दें। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन कृपया आप एक्टिंग ही करें, आप इन सब चीजों के लिए नहीं बने हैं। आपने आतिफ असलम की आवाज को खराब कर दिया और यूलिया की कोई जरूरत नहीं थी। भाई प्लीज आतिफ का सबसे घटिया गाना सेल्फिश है। आपको कास्टिंग जैसी चीजें नहीं करनी चाहिए। वहीं एक अन्य यूजर लिखता है, अभी आपका सेल्फिश गाना सुना मैं हैरान रह गया भाई आपने क्यों लिखा क्यों? बजट अच्छा है तो किसी अच्छे गीतकार को ले लेते क्यों हमें पका रहे हैं।

Gareeb version of Dil Diyan Gallan #Selfish — Shahzeb (@iShanzal) May 25, 2018

Bhai i am a huge fan of yours, but please only do the acting thing. U are not meant for other things. U just ruined @itsaadee voice and iulia ventur wasnt even needed. Please bhai #selfish is the worst song of atif aslam. And u shouldnt do the casting thing also. — Tage Tajo (@tage_tajo) May 25, 2018

#Selfish read somewhere that @BeingSalmanKhan has written the song. All my doubts are cleared now. First it was ZERO in acting now ZERO in writing too. Worst song of the year. Worst movie of the year for sure. — Suman Raju (@sumanvraju) May 25, 2018

I just can’t stop laughing after watching that #Selfish video from #Race3 Bhai’s songwriting skills are typical of Bhai only #UnintentionalComedy — Santhosh (@SanthM) May 25, 2018

एक अन्य ट्रोलर ने लिखा, भाई ‘रेस 3’ के गाने को देखने के बाद मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूं। भाई की राइटिंग स्किल भी भाई है। हाल ही में सलमान खान ने सोशल मीडिया पर फिल्म के ट्रेलर का मजाक बनाने पर कहा,2-3 फॉलोवर्स वाले ट्रोर्ल्स नहीं होते। इसके अलावा फिल्म में डेजी शाह के डायलॉग अवर बिजनेस इज अवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। फिल्म में स्टारकास्ट की बात करें तो फिल्म में सलमान खान के अलावा जैकलीन फर्नांडीस, बॉबी देओल और डेजी शाह, अनिल कपूर और साकिब सलीम लीड भूमिका में हैं। फिल्म इस साल ईद के मौके पर 15 जून को रिलीज होगी।

