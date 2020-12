आदित्य चोपड़ा की मेगा बजट फिल्म, ‘पठान’ को लेकर हाल ही में ये खबरें आईं कि सलमान खान इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस में नजर आएंगे। सलमान खान के शाहरुख खान की फिल्म में बतौर गेस्ट दिखने पर एक्टर कमाल आर खान (KRK) ने उन पर चुटकी ली है और कहा है कि सलमान खान तो अब अपनी फिल्मों को नहीं बचा पाते, पठान जरूर हो एक बड़ा डिजास्टर साबित होगी।

कमाल खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया और कहा कि सलमान खान ने शाहरुख़ की पिछली फिल्म, ‘ज़ीरो’ में भी गेस्ट अपीयरेंस दिया था और वो फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही थी इसी तरह ‘पठान’ भी एक डिजास्टर साबित होगी। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया, ‘सलमान खान ने ‘ज़ीरो’ में शाहरुख खान की मदद करने के लिए गेस्ट अपीयरेंस दिया था और वो एक बड़ा डिजास्टर साबित हुई थी। शाहरुख खान ने सलमान की फिल्म, ‘ट्यूबलाइट’ में गेस्ट अपीयरेंस दिया, वो भी फ्लॉप हुई। अब सलमान खान ‘पठान’ में गेस्ट अपीयरेंस दे रहे हैं इसलिए ‘पठान’ का एक डिजास्टर (फ़्लॉप) होना तय है। आज सलमान अपनी ही फिल्मों को नहीं बचा पाते हैं।’

आपको बता दें कि शाहरुख खान को अंतिम बार 2018 में फिल्म, ‘ज़ीरो’ में देखा गया था। इस फिल्म में सलमान खान ने गेस्ट अपीयरेंस दी थी। बावजूद इसके यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पाई थी। इस फिल्म के बाद से शाहरुख खान किसी दूसरी फिल्म में नज़र नहीं आए।

Salman khan did quest appearance in #Zero to help #SRK and it was disaster. SRK did guest appearance in #TubeLight and that was disaster also. Now Salman khan is doing guest appearance in #Pathan so it’s bound to become a disaster. Today Salman khan can’t save his own film also.

— KRK (@kamaalrkhan) December 15, 2020