Salman Khan, Katrina Kaif: सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म ‘भारत’ जल्द ही सिनेमाघरों में आने वाली है। 5 जून को रिलीज होने जा रही इस फिल्म को लेकर सलमान और कैटरीना काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। ऐसे में सलमान खान-कैटरीना दोनों ही इस फिल्म का जमकर प्रमोशन भी कर रहे हैं। हाल ही में सलमान खान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह कैटरीना कैफ के साथ बैठे हैं और बता रहे हैं कि अगर उनकी को-स्टार कैटरीना एक्ट्रेस नहीं होतीं तो क्या होतीं।

सलमान खान इस वीडियो में कहते हैं- ‘अगर कैटरीना एक्ट्रेस नहीं होती तो (तभी उन्हें सजेशन मिलता है प्रोड्यूसर) हां प्रोड्यूसर होतीं। तो यह शादी करतीं और बच्चे प्रोड्यूस करतीं।’ तभी कैटरीना स्माइल करते हुए सलमान को टोकती हैं कि ‘अरे आपको बताना है कि प्रोफेशनली क्या करती जैसे डॉक्टर बनती, प्रोड्यूसर बनती।’ देखें सलमान खान का ये वीडियो:-

This is what @BeingSalmanKhan thinks #KatrinaKaif‘s alternate career option should be. #TalkingFilms #RapidFire #BollywoodHungama @Bharat pic.twitter.com/dMPx9SmTw4

— Bollywood Hungama (@Bollyhungama) May 27, 2019