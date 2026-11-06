सलमान खान की फिल्म ‘मातृभूमि’ के चर्चे लंबे वक्त से हो रहे हैं। चीन और भारत के रिश्तों पर बनी इस फिल्म में सुपरस्टार को आर्मी अफसर के रोल में देखा जाने वाला है। फिल्म का ट्रेलर लंबे इंतजार के बाद 6 नवंबर को रिलीज किया गया। ‘इसके ‘मातृभूमि’ के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सलमान ने नमित मल्होत्रा की रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ‘रामायण’ को लेकर भी बात की।

रणबीर की रामायण पर बोले सलमान

सलमान खान ने कहा, ‘मैं बस यह कह रहा हूं कि रामायण का चर्चा रामायण पर ही होना चाहिए, न कि VFX और प्रोडक्शन के खर्चे पर। क्योंकि मुझे लगता है कि इसको बनाने के 4000 और VFX, VFX, VFX… मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये ठीक है। मुझे लगता है कि रामायण का चर्चा रामायण के ऊपर ही होना चाहिए। राम, रावण, सीता, यह और धर्मग्रंथ में जो है।’

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी ‘रामायण’ के बजट को लेकर खूब चर्चे हो रहे हैं। इसमें VFX और AI के इस्तेमाल को लेकर भी काफी चर्चाएं चल रही हैं। फिल्म को दो पार्ट्स में बनाया गया है, जिनकी लागत लगभग 4000 करोड़ रुपये है। ये हिंदी सिनेमा की अभी तक की सबसे महंगी पिक्चर है।

रामायण करने वाले थे सलमान खान

सलमान खान ने बताया कि तकरीबन 20 साल पहले वो भी रामायण पर बनी फिल्म में काम करने वाले थे। उन्होंने कहा, ‘आपको याद होगा कि कुछ साल पहले, बहुत साल पहले, करीब 20 साल पहले हम भी ऐसी फिल्म में काम करने वाले थे और आप लोग, मतलब मीडिया के लोगों ने, मैं और मेरे भी एक जगह से निकले थे रात को पिक्चर का ऐलान करके और उन्होंने हमारी फोटो खींचकर डाल दी थी, जिसपर लिखा था कि ये हैं हमारे राम और ये हैं हमारे लक्ष्मण। हमने उस फिल्म को वहीं बंद कर दिया था।’

सलमान खान का इशारा उनके नशे में होने से था। उन्होंने इसकी एक्टिंग करके भी दिखाई। 90 के दशक में सलमान के छोटे भाई सोहेल खान ने रामायण पर फिल्म बनाने का ऐलान किया था। इसमें मां सीता का रोल सोनाली बेंद्रे निभाने वाली थीं। रिपोर्ट्स क मुताबिक, इसकी 40 प्रतिशत शूटिंग भी कर ली गई थीं। इसका राम अवतार के साथ प्रमोशन भी शुरू हो गया था। हालांकि बाद में इसे बंद कर दिया गया।

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भगवान राम से की मातृभूमि के किरदार की तुलना

‘मातृभूमि’ के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सलमान खान ने भगवान राम के अच्छाइयों की तुलना अपने किरदार से भी की। उन्होंने कहा, ‘देखिए, राम जी की क्या क्वालिटी थी? बेस्ट पति, बेस्ट बेटे, बेस्ट पिता, बेस्ट योद्धा और बेस्ट भाई। तो ये क्वालिटी थी, अब इस किरदार में भी वही क्वालिटी हैं।’

क्यों हुई मातृभूमि की रिलीज में देरी?

‘मातृभूमि’ की रिलीज में देर होने को लेकर भी सलमान खान ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट में बात की। उन्होंने बताया, ‘फिल्म की रिलीज में देरी का यह कारण है कि आजकल वो होता है न कि VFX, वो जो हर कोई एक्सपर्ट हो गया है VFX में कि जहां VFX डाला भी नहीं गया है, वहां भी लोग ढूंढ निकालते हैं कि ये VFX का शॉट है अच्छा नहीं हुआ। हम इस तरह की चीजें बोलने का मौका नहीं देना चाह रहे हैं कि लोग जूम इन करके देखें और बोलें कि VFX… और लद्दाख में शूटिंग की है हमने तो उसमें कहां, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा ही होगा। तो हम बस चाहते हैं कि ये जब पिक्चर आए तो यह पिक्चर विजुअली सबके होश उड़ा दे।’

इसी के साथ उन्होंने फिल्म की नई रिलीज डेट का भी ऐलान किया। सलमान ने कहा, ‘इस फिल्म को बहुत खूबसूरती से शूट किया गया है। हमको ऐसा लगा था कि हम ये पिक्चर करीबन 45-50 दिनों में पूरी कर लेंगे। फिर मैडम (चित्रांगदा सिंह) के साथ एक हादसा हो गया और इनकी फिजियोथेरेपी में काफी टाइम लग गया। तो फिर वो डिले हो गया। आने वाले थे हम शायद जनवरी या जून में, फिर अगस्त हो गया। फिर आगे चले, आगे चले और अब हम 4 दिसंबर को आ रहे हैं।’

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चित्रांगदा को लगी थी चोट

सलमान खान के साथ फिल्म ‘मातृभूमि’ में एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह नजर आने वाली हैं। इस फिल्म के जरिए दोनों को पहली बार पड़े पर्दे पर रोमांस करते देखा जाएगा। पिक्चर के एक गाने की शूटिंग के दौरान चित्रांगदा को पैर में गंभीर चोट लग गई थी। इसी हादसे की ओर सलमान ने ट्रेलर लॉन्च में इशारा किया। एक्ट्रेस का पैर ठीक होने में काफी वक्त लगा था।