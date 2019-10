सलमान खान के Dabangg 3 में साउथ का यह सुपरस्टार बना है विलेन, चुलबुल पांडे के साथ दिखेगी जबरदस्त फाइट

Salman Khan: सलमान खान की अपकमिंग फिल्म दबंग 3 (Dabangg 3) लगातार चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म के शूटिंग शुरू होने के बाद से सेट से अब तक कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। इस बीच दबंग3 का नया पोस्टर सामने आया जिसमें फिल्म में निभाए विलेन के किरदार की झलक मिलती है। इस तस्वीर को ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है।

तरण आदर्श ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें साउथ के सुपरस्टार सुदीप किच्चा (Sudeep Kiccha) नजर आ रहे हैं जिन्होंने फिल्म में खलनायक की भूमिका अदा की है। तरण ने इस तस्वीर के साथ लिखा- मिलिए दबंग 3 के विलेन बल्ली (सुदीप किच्चा) से। फिल्म में किच्चा के किरदार का नाम बल्ली है वहीं सलमान खान चुलबुल पांडे के किरदार के रूप में ही मौजूद होंगे। सलमान खान ने भी अपने ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी और लिखा- हैलो मेरा नाम चुलबुल पांडे है। आपसे मिलकर अच्छा लगा।

बता दें हाल ही में सलमान खान ने दबंग 3 की शूटिंग पूरी होने की खबर अपने सोशल अकाउंट पर दी थी। उन्होंने फिल्म की पूरी यूनिट के साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की थी। सलमान खान इसके साथ दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना को श्रद्धांजलि भी दी थी। विनोद खन्ना फिल्म के पिछले दोनों पार्ट्स में सलमान खान के पिता प्रजापति पांडे की भूमिका निभाई थी। विनोद खन्ना के दिवंगत होने के बाद उनकी जगह फिल्म में उनके भाई प्रमोद खन्ना प्रजापति पांडे के रूप में नजर आएंगे।

Meet the villain of #Dabangg3… Kiccha Sudeep as #Balli… Stars Salman Khan as #ChulbulPandey… Directed by Prabhu Dheva… 20 Dec 2019 release. #KicchaSudeepInDabangg3 pic.twitter.com/awywmGaP0c

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 8, 2019