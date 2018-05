सलमान खान की RACE 3 का नया पोस्टर रिलीज, बॉबी और जैकलीन की जोड़ी आई नजर

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की फिल्म ‘रेस-3’ इस साल ईद (15 जून) के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म की रिलीज डेट जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, फैन्स का एक्सटाइटमेंट बढ़ता जा रहा है। ‘रेस-3’ का एक नया पोस्टर रिलीज किया गया है। पोस्टर में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस अभिनेता बॉबी देओल के साथ नजर आ रही हैं। पोस्टर में जैकलीन फर्नांडीस रोमांटिक अंदाज में नजर आ रही हैं तो वहीं बॉबी देओल शातिराना अंदाज में नजर आ रहे हैं। पोस्टर को सलमान खान ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है और कैप्शन लिखा, ”वह हमेशा रेस में विश्वास नहीं करती, क्यों इसका पता जल्दी चलेगा।”

बॉलीवुड सुपस्टार सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रेस-3’ की शूटिंग अभी भी जारी है। कुछ दिनों फिल्म के एक गाने की शूट के लिए टीम लद्दाख पहुंची थी। इस फिल्म के निर्माता सलमान खान और रमेश तौरानी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जैकलीन फिल्म में सलमान खान के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगी, इसके साथ ही दर्शकों को एक्शन का भी जबरदस्त तड़का मिलेगा। फिल्म में स्टारकास्ट की बात करें तो सलमान खान और जैकलीन के अलावा अनिल कपूर, बॉबी देओल और अभिनेत्री डेजी शाह भी नजर आएंगी।

Race 3 First Look: सलमान खान के बाद अब सामने आया जैकलीन फर्नांडीस का लुक

Seeing isn’t always believing in this #Race . Kaun kya hai pata chalega soon ! #Race3ThisEid @Asli_Jacqueline @thedeol @SkFilmsOfficial @tipsofficial @remodsouza @RameshTaurani pic.twitter.com/5pWkIaujYj

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) May 7, 2018