बिग बॉस 20 का हालिया ‘वीकेंड का वार’ एपिसोड अब तक के सबसे ड्रामेटिक और बेबाक एपिसोड्स में से एक रहा। बिग बॉस में कंटेस्टेंट्स की फटकार लगाते हुए सलमान खान ने ऑनलाइन ट्रोल्स को भी जवाब दिया। कैटरीना कैफ का बिना नाम लिए उनको डिफेंड किया और उन लोगों को टारगेट किया जो उन्हें ट्रोल कर रहे थे।

उनके पोस्ट प्रेग्नेंसी वेट गेन की वजह से उनका मजाक बना रहे थे। जो लोग सलमान खान को बूढ़ा कहने लगे हैं, उनके लिए जवाब में सलमान ने सीधा अपनी टी-शर्ट उतारकर उन्हें अपने एब्स दिखाए।

यह भी पढ़ें- लालबागचा राजा दर्शन करने पहुंचे सलमान खान, भारी भीड़ के बीच की बच्चों की मदद

दूसरों को ट्रोल करने से पहले मां-बहन से बोलो

सलमान खान ने ट्रोलर्स को फटकार लगाते हुए कहा कि ‘वे उन्हीं लोगों के बारे में भद्दे कमेंट करते हैं, जिनकी वजह से उनकी कमाई होती है।’ उन्होंने कहा कि ‘ट्रोलर्स एक्टर्स के शरीर, वजन, लुक्स, परिवार और निजी जिंदगी तक को निशाना बनाते हैं, यहां तक कि किसी को मां बनने पर भी ताने दिए जाते हैं।’

सलमान ने यह भी सवाल उठाया कि ‘ज्यादातर ट्रोलर्स अपनी पहचान छिपाकर दूसरों पर टिप्पणी क्यों करते हैं।’ उन्होंने कहा कि ‘दूसरों को ट्रोल करने से पहले उन्हें अपने परिवार, मां-बहन और करीबियों के बारे में ऐसी बातें सुनने की कल्पना करनी चाहिए।’

STANDING OVATION!#SalmanKhan took off his T-shirt, showed his body and challenged if you want to troll, go ahead and do it.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​



He just shut the haters up again. He doesn’t care about trolling #BiggBoss20 pic.twitter.com/YGbVM8X9om — Devil V!SHAL (@VishalRC007) September 19, 2026

कैटरीना कैफ के लिए लिया स्टैंड

उन्होंने अपने ट्रोल होने का जिक्र करते हुए कहा कि लोग उनकी उम्र को लेकर भी टिप्पणियां करते हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह 60 साल के हैं और हमेशा ‘मैंने प्यार किया’ के दौर में नहीं रह सकते।

बिना कैटरीना कैफ का नाम लिए उन्होंने आगे कहा कि किसी महिला के प्रेग्नेंसी के बाद बढ़े वजन को लेकर उसे ट्रोल करना गलत है। प्रेग्नेंसी के बाद वजन बढ़ना नॉर्मल है और जब वह दोबारा शूटिंग शुरू करेंगी, तो धीरे-धीरे फिटनेस में लौट आएंगी। फिलहाल वह अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहती हैं। इसमें क्या गलत है।

Fearless #SalmanKhan



Some people are trolling me too, saying I’ve become old. Of course I’m 60 years old. You can’t stay like Maine Pyar Kiya all the time



He also indirectly responded to the trolling of Katrina Kaif, saying that everyone puts on weight after pregnancy and when… pic.twitter.com/8rFrPqPP3N — Devil V!SHAL (@VishalRC007) September 19, 2026

सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग पर जवाब

सलमान खान ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर बात करते हुए कहा कि आज सोशल मीडिया लाखों लोगों के लिए रोजगार का जरिया बन गया है। उन्होंने बताया कि कई लोग बेसिक एडिटिंग सीखकर कमेंट्स और पोस्ट के जरिए कमाई कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें- सलमान खान, कटरीना कैफ और रणबीर कपूर समेत अंबानी परिवार के गणपति उत्सव में पहुंचे ये सितारे

हालांकि, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के इस पॉजीटिव पहलू के साथ ट्रोलिंग भी बढ़ी है, जहां कुछ लोग दूसरों को नीचा दिखाकर और पोस्ट पर ज्यादा इंटरैक्शन हासिल करके पैसे कमाते हैं। लेकिन वें लोग भूल जाते हैं कि वो ये पैसा किसी को नीचा दिखाकर कमा रहे हैं।

पैपराजी पर भड़के सलमान खान

सलमान ने पैपराजी को भी फटकार लगाते हुए कहा कि वो रिपोर्टर्स जो एक्ट्रेसेस के गलत एंगल से फोटो और वीडियो लेते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर बिना उनका चेहरा दिखाए पोस्ट करते हैं, वो बहुत गलत है। सलमान बताते हैं कि उन्होंने ये खुद अपनी भांजी के साथ होता देखा है।

सलमान खान ने सीधा उन एक्ट्रेसेस और सभी महिलाओं को ये नसीहत दी कि वो जहां भी इस तरह के लोगों को ऐसा करते देखें, उनको पूरा हक है कि वो उनको थप्पड़ मारें। क्योंकि ये लोग इन सब चीजों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं।