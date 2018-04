वीडियो: ‘दस का दम’ का प्रोमो रिलीज, सलमान खान ने पूछा ऐसा सवाल कि लड़की को देनी पड़ी ‘किस’

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान एक बार फिर से छोटे परदे पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। सलमान खान अपकमिंग गेम शो ‘दस का दम’ से वापसी करने जा रहे हैं। शो का प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। प्रोमो को खुद सलमान खान ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। वीडियो में देख सकते हैं कि सलमान खान शो की कंटेस्टेंट सुप्रिया से सवाल करते हैं, कितने प्रतिशत भारतीय लड़के, लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सुप्रिया काफी देर सोचने के बाद कहती हैं, 80 प्रतिशत आपको भी जोड़ने के साथ ही। सुप्रिया का जवाब सुनकर सलमान खान खुश हो जाते हैं और बदले में एक फ्री किस और चेक देते हैं।

सलमान खान सोनी एंटरटेनमेंट के चर्चित शो ‘दस का दम’ के साथ लगभग 9 साल के बाद वापसी करने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मशहूर गायक मीका सिंह शो के टाइटल ट्रैक को अपनी आवाज देंगे। इस म्यूजिक वीडियो में सलमान खान डांस करते हुए नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि सलमान खान और मीका सिंह के बैकग्राउंड आवाज के इस वीडियो को जल्द की मेकर्स रिलीज करेंगे। इसके पहले भी शो ‘दस का दम’ के दो प्रोमो रिलीज किये जा चुके हैं। प्रोमो को दर्शकों की ओर पॉजिटिव रिस्पांस मिला था।

Catch me soon on @sonyTv with #DusKaDum . pic.twitter.com/hbCG5okWke

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) April 30, 2018