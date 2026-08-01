सलमान खान और संजय दत्त की दोस्ती बॉलीवुड की सबसे मजबूत और चर्चित दोस्तियों में से एक रही है। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और सालों तक एक-दूसरे के सुख-दुख में साथ खड़े नजर आए। हालांकि, समय के साथ उनके रिश्ते में दूरियां आने और अनबन की खबरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं।

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बावजूद इसके, दोनों सितारों के बीच सम्मान और अपनापन हमेशा कायम रहा, और अब सलमान खान के हालिया पोस्ट ने एक बार फिर उनकी दोस्ती को चर्चा का विषय बना दिया है।

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को संजय दत्त पर आधी रात में इस तरह प्यार आया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके लिए एक बेहद भावुक और शानदार पोस्ट कर दिया। साथ ही दो तस्वीरों को भी साझा किया जिनमें दोनों कलाकार एक दूसरे को गले लगाते दिखाए दिए। सलमान ने संजय के बारे में अपने दिल की बात लिखते हुए उन्हें अपना बड़ा भाई बताया और भगवान से उनके लिए दुआ मांगी।

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एक्टर संजय दत्त का 29 जुलाई को जन्मदिन था लेकिन सलमान खान ने 31 जुलाई को देर रात उनके लिए एक इमोशनल पोस्ट किया। साथ में संजय दत्त को कस कर गले लगाते हुए सलमान खान ने उनकी अपनी और संजू बाबा की अनदेखी तस्वीरों को भी साझा किया।

इंस्टाग्राम और एक्स पर संजू बाबा के लिए अपने दिल की बातें रखते हुए सलमान ने पोस्ट में लिखा- ‘बाबा फॉरेवर बाबा, और बाबा, बाबा होता है। संजू बाबा है हम सबका बाबा और अब अपने बच्चों का बाबा, मेरा बड़ा भाई संजय दत्त, अल्लाह, भगवान, जीजस सब इस आदमी को खुश रखें। आई लव यू बाबा।’

इन तस्वीरों में जहां एक तरफ सलमान संजू बाबा पर प्यर लुटा रहे थे तो वहीं दूसरी ओर सलमान के फैंस ने उनकी भी अच्छी हेल्थ और लाइफ की कामना की। वैसे ये पहली बार नहीं था जब सलमान खान के इस तरह के हैरान कर देने वाले पोस्ट सामने आए हों। इन दिनों सलमान के ऐसे आधी रात को किसी ना किसी बारे में पोस्ट देखने मिल रहे हैं।

कभी वह बैक टू बैक एक्टर अपने सेल्फी पोस्ट कर देते हैं तो कभी किसी मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रख देते हैं। अब संजय दत्त के साथ ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं।