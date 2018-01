सलमान खान ने शेयर किया यूलिया वंतूर के गाने का फर्स्ट लुक, फैन्स बोले- इसे रेस-3 में मत ले लेना

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने एक्ट्रेस यूलिया वंतूर के अपकमिंग सॉन्ग का फर्स्ट लुक अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। सलमान खान ने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- ऑल द बेस्ट यूलिया वंतूर और मनीष पॉल तुम्हारे आने वाले सिंगल सॉन्ग हरजाई के लिए। टीसीरीज की तरफ से जारी किया गया फर्स्ट लुक शानदार है। सलमान खान के इस तस्वीर को शेयर करने के बाद जहां उनके कई फैन्स बहुत खुश हुए वहीं कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर फिरकी लेना शुरू कर दिया।

एक यूजर ने रिप्लाई में लिखा- यूलिया को ऐसे ही गाना गाने को दो Race3 में मत लेना ऑडियंस थिएटर छोड़ कर बाहर निकल जाएगी। एक अन्य यूजर ने लिखा- वो फिरंगी बनके आई थी सलमान फैन बनके और फॉलोअर्स लेके गायब हुई किसी और का फैन बनके। एक यूजर ने लिखा- भाई करियर बना रहे हैं यूलिया वंतूर से लेके डेजी से रेमो तक की। बता दें कि सलमान खान जल्द ही फिल्म रेस3 में नजर आएंगे। फिल्म से उनका फर्स्ट लुक पहले ही जारी किया जा चुका है।

lulia ko aise hi gana gane ko do #Race3 me mat lena Audience theater chor ke bahr nikal jayegi @BeingSalmanKhan

— SALMAN (@BadassSalmaniac) January 13, 2018