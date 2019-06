Salman Khan: सलमान खान अपने फैंस और अपने परिवार को अच्छे से खुश रखना जानते हैं। ऐसे में अकसर सलमान कुछ न कुछ ऐसा करते दिखते हैं जिसे देख लोगों के चेहरे पर स्माइल आ ही जाती है। हाल ही में सलमान खान का एक वीडियो सामने आया है। यह एक ‘स्लो मोशन’ वीडियो है जिसके बैकग्राउंड में सलमान की फिल्म ‘भारत’ का सॉन्ग ‘स्लोमोशन’ ही चल रहा है। वीडियो में सलमान खान के अलावा सोहेल खान और सोहेल के बेटे योहान खान भी नजर आ रहे हैं। तो ये तीनों मिलकर काफी फन कर रहे हैं।

ऐसे में सलमान, सोहेल और योहान के बीच में एक एयर बैग रखा है। इसके एक तरफ सोहेल खड़े और दूसरी तरफ योहान बैटे बैठे होते हैं। वहीं सलमान योहान के सामने खड़े होते हैं। सोहेल जोर से उस बलून पर बैठते हैं, जिससे दबाब बनने से हवा दूसरी तरफ भर जाती है और हल्के-फुल्के योहान सलमान की गोद में जा गिरते हैं। इस वीडियो को सलमान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है।

योहान के जन्मदिन के मौके पर सलमान ने इस वीडियो को शेयर किया है। इसमें वह बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखते हैं- ‘हैप्पी बर्थडे योहान.. तुम्हारे पापा तुम्हारे पीछे और मैं तुम्हारे आगे हूं। लेकिन ज्यादा मत उड़ जाना।’

Happy bday Yohan… dad’s got ur back and I got ur front …. but don’t fly too high pic.twitter.com/UNQqtQY4dk

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) June 17, 2019