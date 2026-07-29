बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को लेकर कुछ महीनों पहले यह खबर आई थी कि वह अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स को छोड़कर मुंबई के बांद्रा में बनने वाले नए छह मंजिला सी-फेसिंग घर में शिफ्ट हो सकते हैं। अब उनकी एक और प्रॉपर्टी को लेकर खबर सामने आई है। सलमान ने बांद्रा वेस्ट में अपना एक फ्लैट 3.5 करोड़ रुपये में बेच दिया है। यह जानकारी CRE Matrix के पास मौजूद प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों से मिली है। उन्होंने यह फ्लैट 11 साल पहले 2015 में 2.88 करोड़ रुपये में खरीदा था।

बता दें कि सलमान खान का नया अपार्टमेंट बांद्रा वेस्ट की एक रिहायशी इमारत शिव-अस्थान हाइट्स बिल्डिंग में है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड के अनुसार, इस फ्लैट की बिक्री 9 जुलाई, 2026 को रजिस्टर हुई थी। खरीदारों ने 21 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी और 30,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस भरी।

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फ्लैट के साथ दो कार पार्किंग की भी जगह

फ्लैट का कारपेट एरिया 758 वर्ग फुट है और इसके साथ दो कार पार्किंग की जगह भी मिलती है। ट्रांजैक्शन वैल्यू के आधार पर यह डील कारपेट एरिया के हिसाब से लगभग 46 हजार रुपये प्रति वर्ग फुट की बैठती है। डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, सलमान खान और खरीदारों ने बाद में 23 जुलाई, 2026 को ट्रांसफर डीड साइन की, जिससे मालिकाना हक का कानूनी ट्रांसफर पूरा हो गया।

यह पहली बार नहीं है जब सलमान खान ने इस इलाके में कोई प्रॉपर्टी बेची हो। जुलाई 2025 में उन्होंने शिव-अस्थान हाइट्स की ही एक और 1,318 वर्ग फुट का अपार्टमेंट 5.35 करोड़ रुपये में बेचा था। इसकी जानकारी Square Yards द्वारा देखे गए प्रॉपर्टी दस्तावेजों से मिली थी।

इस इलाके में सलमान खान ने जो प्रॉपर्टी बेची है, यह पहली नहीं है। जुलाई 2025 में, उन्होंने इसी बिल्डिंग शिव-अस्थान हाइट्स में एक और अपार्टमेंट 5.35 करोड़ रुपये में बेचा था। ‘स्क्वायर यार्ड्स’ द्वारा देखे गए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, उस अपार्टमेंट का साइज 1,318 स्क्वेयर फीट था।

बंगले के बजाय सलमान को अपार्टमेंट पसंद

सलमान खान बचपन से ही गैलेक्सी अपार्टमेंट में रह रहे हैं। उन्होंने एक बार बताया था कि उन्हें बड़े बंगले के बजाय फ्लैट में रहना क्यों पसंद है। ‘सा रे गा मा पा लिटिल चैंप्स’ के एक एपिसोड में उन्होंने कहा, “मुझे बांद्रा में अपने फ्लैट में रहना किसी बड़े आलीशान बंगले में रहने से ज्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे माता-पिता मेरे फ्लैट के ठीक ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं।

बचपन से ही मैं घर आने-जाने के लिए एक ही रास्ते का इस्तेमाल करता आ रहा हूं और मैं इसे बदलना नहीं चाहता। पूरी बिल्डिंग एक बड़े परिवार की तरह है। जब हम छोटे थे, तो बिल्डिंग के सभी बच्चे नीचे गार्डन में एक साथ खेलते थे और कभी-कभी वहीं सो भी जाते थे। तब अलग-अलग घरों का कोई फर्क नहीं था। सभी घरों को अपना ही घर माना जाता था और हम खाना खाने के लिए किसी के भी घर चले जाते थे। मैं आज भी उसी फ़्लैट में रहता हूँ क्योंकि उस घर से मेरी अनगिनत यादें जुड़ी हुई हैं।”

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