बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की सुरक्ष में तैनात पुलिसकर्मी की उनके घर के बाहर मौत हो गई। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने बताया, 41 वर्षीय कॉन्स्टेबल गणेश रयाते अभिनेता सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे।

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7 अगस्त शाम करीब 6 बजे अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत भाभा अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में ले जाया गया। हालांकि, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस के अनुसार, गणेश रयाते मुंबई पुलिस की LA-4 यूनिट में तैनात थे। वह पहले भारतीय सेना में सेवा दे चुके थे और सेना से रिटायर होने के बाद मुंबई पुलिस में शामिल हुए थे।

A 41-year-old police constable, Ganesh, deployed for security outside actor Salman Khan’s residence, died while on duty after suddenly falling ill. He was rushed to a nearby hospital, where doctors declared him dead. Police said they were informed by doctors that the constable… pic.twitter.com/peW5wBqr1y — IANS (@ians_india) August 7, 2026

मुंबई पुलिस के मुताबिक, अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा में तैनात 41 वर्षीय पुलिस कॉन्स्टेबल गणेश की ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों के अनुसार, कॉन्स्टेबल गणेश की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई।

41-year-old Constable Ganesh Rayate, deployed on guard duty outside Actor Salman Khan’s Galaxy Apartments, suddenly fell ill around 6 p.m. He was rushed to Bhabha Hospital’s emergency department, where doctors declared him dead. Rayate served with Mumbai Police’s LA-4 unit and… pic.twitter.com/3PSZtFi2zy — IANS (@ians_india) August 7, 2026

इस बात की जानकारी मीडिया एजेंसी आईएएनएस ने दी। साल 2023 में सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने के बाद उनकी सुरक्षा को और मजबूत किया गया था। उन्हें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है। उनके साथ 11 जवान हमेशा साथ रहते हैं।

साल 2024 अप्रैल में एक्टर के घर के बाहर फायरिंग भी हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही ली थी। इन सब वजहों के चलते सलमान के घर के बाहर सुरक्षा को और कड़ा किया गया था। हालांकि बाद में जांच में पता चला था कि वह फायरिंग सलमान को डराने के लिए थी।

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सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने और हमला करवाने का सिलसिला उनके काले हिरण केस से जुड़ा हुआ है। बिश्नोई गैंग ने ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान काले हिरण के शिकार मामले में कथित तौर पर शामिल होने के लिए सलमान को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी है।

सलमान ने इस बारे में बात करते हुए बताया था कि उन्हें इस तरह की धमकियों से डर नहीं लगता है। उन्होंने अपनी सुरक्षा और देखभाल भगवान पर छोड़ दी है।