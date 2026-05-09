बॉलीवुड इंडस्ट्री में आना और वहां अपनी जगह बना पाना सभी के लिए आसान नहीं है। करीब 35 साल पहले एक अभिनेत्री ने बड़े सपनों के साथ इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी पहली ही फिल्म से धमाका कर दिया। उनकी डेब्यू फिल्म ‘सनम बेवफा’ साल 1991 में रिलीज हुई, जिसमें वह सलमान खान के साथ नजर आईं। भारत में लगभग इस मूवी ने 12 करोड़ रुपये की कमाई की, जो उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी।

रातों-रात ‘सनम बेवफा’ की ‘चांदनी’ उर्फ नवोदिता शर्मा इंडस्ट्री की नई सनसनी बन गईं। उनकी सफलता के बाद हालात ऐसे थे कि कई बड़े निर्माता उनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे, ताकि उन्हें अपनी अगली फिल्मों के लिए साइन कर सकें। उनके पास खूबसूरती, स्क्रीन प्रेजेंस, नजाकत और जबरदस्त टैलेंट था। हालांकि, कई स्टार किड्स की तरह चांदनी का फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, न ही इंडस्ट्री में कोई खास पहचान या गॉडफादर जो उन्हें इस मुश्किल दुनिया में संभाल सके और एक गलत फैसले ने उनके उस करियर को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया, जो अभी शुरू ही हुआ था।

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एक कॉन्ट्रैक्ट ने खराब किया नवोदिता का करियर

तब्बसुम टॉकीज के अनुसार, ‘चांदनी’ ने फिल्ममेकर सावन कुमार टाक (जो ‘सनम बेवफ़ा’ के डायरेक्टर थे) के साथ तीन साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट में कथित तौर पर यह शर्त थी कि वह उस दौरान किसी और प्रोड्यूसर के साथ काम नहीं कर सकती थीं। जो मौका पहले बहुत अच्छा लग रहा था, वह जल्द ही एक बुरे सपने में बदल गया।

खबरों के मुताबिक, सावन कुमार टाक ने उन तीन सालों में उनके साथ कोई दूसरी फिल्म नहीं बनाई, जबकि उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से चांदनी किसी और के साथ फिल्में साइन नहीं कर पा रही थीं। जैसे-जैसे ऑफर हाथ से निकलते गए, उनकी बढ़ती स्टारडम धीरे-धीरे फीकी पड़ने लगी। जब तक उन्होंने फिल्ममेकर से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की गुजारिश की, तब तक नुकसान हो चुका था।

फिर जब अभिनेत्री कॉन्ट्रैक्ट से आजाद हुईं, तब तक बॉलीवुड काफी आगे निकल चुका था। जिस एक्ट्रेस को कभी अगली बड़ी लीडिंग लेडी माना जाता था, उसे अचानक सेकंड-लीड रोल मिलने लगे, जबकि नई एक्ट्रेस ने सेंटर स्टेज ले लिया। उन्होंने अक्षय कुमार और अनिल कपूर जैसे सितारों के साथ काम किया, लेकिन अब उन मौकों में पहले जैसा दम नहीं रहा था।

लीड हीरोइन बनने का उनका सपना, पूरी तरह से परवान चढ़ने से पहले ही फीका पड़ गया। यह महसूस करते हुए कि उनका बॉलीवुड का सफर अब उस दिशा में नहीं जा रहा, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना की थी ‘चांदनी’ ने अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला लिया। उन्होंने अमेरिका में रहने वाले बिजनेसमैन सतीश शर्मा से शादी कर ली और फ्लोरिडा चली गईं।

नवोदिता शुरू की डांस एकेडमी

शादी के बाद भी चांदनी कुछ प्रोजेक्ट्स में नजर आईं, जैसे ‘1942: ए लव स्टोरी’ और ‘इक्के पे इक्का’, लेकिन इनमें से कोई भी उनके डूबते करियर को फिर नहीं संभाल पाया। धीरे-धीरे उन्हें काम मिलना भी पूरी तरह बंद हो गया। लेकिन चांदनी ने खुद को 90 के दशक की भूली-बिसरी अभिनेत्रियों में शामिल होने नहीं दिया। क्लासिकल डांसर के रूप में ट्रेनिंग लेने वाली चांदनी ने एक नए देश में खुद को पूरी तरह से फिर से स्थापित किया और अपना असली नाम- नवोदिता शर्मा ही रखा।

उन्होंने अपनी डांस अकादमी ‘C Studios’ शुरू की और बॉलीवुड की चमक-दमक से दूर रहकर चुपचाप अपने करियर की दूसरी पारी सफल बनाई। अपनी अकादमी के जरिए वह क्लासिकल, पारंपरिक और बॉलीवुड डांस को लैटिन और हिप-हॉप के साथ मिलाकर सिखाती हैं, जिससे विदेश में नई पीढ़ी के लिए भारतीय नृत्य और भी आसान और दिलचस्प बन जाता है।

उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, चांदनी पिछले 15 सालों से अपनी संस्था को चला रही हैं। उनके प्रोफाइल में लिखा है, “बॉलीवुड में सलमान खान, अक्षय कुमार और अनिल कपूर जैसे सितारों के साथ लीडिंग एक्ट्रेस के तौर पर काम करने का अनुभव उन्हें डांस और परफॉर्मेंस के एंटरटेनमेंट पहलू को समझने में मदद करता है।” आज उनके स्टूडेंट्स और परफॉर्मर्स ने डिज़्नी, यूनिवर्सल स्टूडियोज के हार्ड रॉक लाइव, शादियों, बड़े इवेंट्स और यहां तक कि NBA गेम्स जैसे मंचों पर भी अपनी प्रतिभा दिखाई है।

उन्होंने ‘बॉलीवुड मैजिक’ नाम की एक खास पहल भी शुरू की, जो ऑरलैंडो मैजिक के साथ मिलकर *Amway Center* में इवेंट्स आयोजित करती थी, ताकि अमेरिका में भारतीय संगीत, डांस और फैशन को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। डांस और एंटरटेनमेंट के अलावा, चांदनी ने समाज सेवा को भी अपनाया। उन्होंने सालों से बच्चों के अस्पतालों और कई सामाजिक संस्थाओं को दान दिया है, खासकर फ्लोरिडा और मियामी के अस्पतालों में। भले ही उनका बॉलीवुड सपना जल्दी खत्म हो गया, लेकिन उनकी कहानी यह दिखाती है कि जिंदगी के बड़े झटके ही कई बार हमें नई और बेहतर राह दिखा देते हैं।

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