सलमान खान ने अपने माता-पिता की शादी से जुड़े एक किस्से को शेयर करते हुए बताया कि उनके नाना सलीम खान और सलमा खान की शादी से नाखुश थे। सलमान ने इस नाराजगी की वजह भी बताई, साथ ही उनका कहना था कि उनके नाना ने कम से कम 5 साल तक उनकी मां और पिता से बात तक नहीं की थी।

हाल ही के बिग बॉस 20 के एपिसोड में सलमान ने घरवालों को सलाह दी कि अपने लोगों से नाराजगी रखना काफी खराब बात होती है। इंसान हमेशा उस पछतावे में रहता है कि मैंने एक अच्छा समय सिर्फ एक नाराजगी के चलते गवाह दिया। सलमान ने इस बात को समझाने के लिए अपने माता-पिता का उदाहरण दिया।

सलीम खान की शादी से नाखुश थे उनके ससुर

सलमान ने बताया कि जब उनके माता-पिता की शादी हुई थी, तब धर्म को लेकर कोई परेशानी नहीं थी। सिर्फ उनके नाना इस शादी से खुश नहीं थे कि उनके दामाद फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। सलमान ने कहा कि उनके नाना को इस बात की चिंता थी कि उनकी बेटी एक ऐसे शख्स से शादी कर रही है, जो दिखने में अच्छा है और एक्टर बनना चाहता है।

सलमा खान के पिता को किस बात का डर था

उन्हें डर था कि फिल्म इंडस्ट्री के माहौल में उनकी बेटी कैसे रहेगी। हालांकि, सलमान की मां के भाई-बहनों को इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी। उन्हें सलीम खान पसंद थे, लेकिन नाना को अपनी बेटी के भविष्य की चिंता सता रही थी।

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सलमान के नाना ने 5 साल तक नहीं की बात

सलमान खान ने आगे बताया कि सिर्फ इस कारण से उनके नाना ने सलीम खान से करीब 5 साल तक बात नहीं की थी। लेकिन जब सोहेल खान का जन्म हुआ, तो उनके नाना मिठाई लेकर माहिम से बांद्रा आए थे। सलमान ने बताया कि उस वक्त उनके नाना को इस बात का पछतावा हुआ कि अपनी सोच की वजह से वह अपने नाती-पोतों को बड़ा होते नहीं देख पाए और सलीम खान जैसे अच्छे इंसान से भी दूर रहे। उन्हें जिंदगी के आखिरी वक्त तक इस बात का अफसोस रहा।

सलमा खान को उनके पिता ने अपने घर नहीं आने दिया

सलमान ने एक और किस्सा शेयर करते हुए बताया कि जब कभी उनके माता-पिता के बीच झगड़ा होता था और उनकी मां नाराज होकर मायके चली जाती थीं, तो नाना उन्हें घर में आने नहीं देते थे। वह उनसे कहते थे कि वापस अपने घर जाओ। यहां तुम कभी भी आ सकती हो, लेकिन पति से झगड़ा करके इस घर में मत आना।

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सलमान खान की ये बात सुनकर शो के कंटेस्टेंट्स ने भी अपने कुछ इस तरह के किस्सों को साझा किया। जहां आम्रपाली ने कहा कि ये सभी के साथ होता है, शायद हम अपने माता-पिता क काफी ग्रांटेड ले लेते हैं।