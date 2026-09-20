सलमान खान ने बिग बॉस 20 के वीकेंड के वार पर घरवालों के साथ-साथ ऑनलाइन ट्रोलर्स को जवाब दिया। शो का एक प्रोमो सामने आता है जिसमें सलमान खान बार-बार चेस्ट पेन का नाटक कर रहे होते हैं और वो फ्लोर पर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से सारे कंटेस्टेंट परेशान हो जाते हैं।

लेकिन उनका ये पूरा एक्ट करने की एक वजह थी और वो था काजी को सबक सिखाना। ये आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा लेकिन उससे पहले एक्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस बात का खुलासा कर दिया है।

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काजी तौकीर के लिए झूठा नाटक

दरअसल, काजी तौकीर घर में कई बार अपनी बीमारी का झूठा नाटक करते दिखाई दिए। सलमान खान और मेकर्स सभी को पता है कि वो गलत है, लेकिन सभी कंटेस्टेंट काजी तौकीर की बात को सच मान रहे हैं। सलमान खान ने इस बारे में इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और उन्होंने स्टोरी में इस पूरी बात को जाहिर किया।

सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी सफाई

सलमान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा- भगवान की कृपा से मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। बिग बॉस का प्रोमो जिस तरह से एडिट किया गया, वैसा नहीं होना चाहिए था।

एक्टर ने आगे कहा- “इससे पूरी बात का मकसद ही खत्म हो गया और ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी वही कर रहा हूं जो काजी घर के अंदर कर रहे थे। काजी को बस यह दिखाना था कि उन्होंने जो किया वह गलत था, क्योंकि उन्होंने अपनी सेहत का इस्तेमाल एंटरटेनमेंट के लिए किया था, खासकर तब, जब घर के बाकी 15 लोगों को पता ही नहीं था कि वह एक्टिंग कर रहे हैं और वे उनकी सेहत को लेकर परेशान हो रहे थे। प्रोमो जिस तरह से एडिट किया गया, उसके लिए माफी चाहता हूं। लगता है शो को प्रमोट करने का उनका यही तरीका है, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूं।”

बाद में बिग बॉस ने प्रोमो ठीक किया

इसके बाद अगली स्टोरी में एक्टर ने लिखा- बिग बॉस ने वह ठीक कर दिया है, थैंक यू बिग बॉस। दरअसल, घर में मौजूद कई लोग काजी की तबीयत और बीमारी वाली बात को सीरियस ले रहे थे, जबकि काजी मजाक कर रहे हैं। इसी बात को समझाने के लिए सलमान खान ने ये किया।

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सलमान ने लगाई ट्रोल्स की क्लास

लेटेस्ट एपिसोड में सलमान खान ने कंटेस्टेंट्स समेत कई लोगों की गलतफहमियां दूर की। उन्होंने ऑनलाइन ट्रोलर्स से लेकर पैपराजी तक की क्लास लगा दी। उन्होंने कैटरीना कैफ के साथ होने वाली ट्रोलिंग के लिए आवाज उठाई।

उन्होंने कहा कि वें लोग जो सोशल मीडिया पर अपना चेहरा भी नहीं दिखाते हैं, वें लोग किसी का भी मजाक उड़ाने लग रहे हैं। सलमान ने कहा कि उन्हें भी बूढ़ा कहा जाता है। लेकिन हर समय कोई जवान तो नहीं रह सकता।