आमिर खान के डांडिया से फूट गया था महिला का सिर, सलमान ने बताया- लगे थे 21 टांके

अभिनेता सलमान खान ने खुलासा किया है कि एक बार आमिर खान के डांडिया से एक महिला का सिर फूट गया था। सलमान खान ने इस वाकये का जिक्र करते हुए कहा कि यह हादसा एक नवरात्री इवेंट में हुआ था। इवेंट के दौरान आमिर खान ने अपना डांडिया वहां मौजूद अपने फैंस की तरफ फेंका। उसी दौरान एक महिला फैन ने इस डांडिया को कैच करने की कोशिश की लेकिन इस प्रयास में डांडिया उनकी सिर पर जा लगा। इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सलमान खान ने बतलाया कि महिला के सिर में 21 टांके लगे थे।

सलमान खान के होम प्रोडक्शन में बनी फिल्म ‘लवयात्री’ जल्दी ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के जरिए सलमान खान ने अपने साले आयुष शर्मा को जहां बॉलीवुड में लॉन्च किया है तो वही फिल्म की अभिनेत्री वारीना हुसैन भी इस फिल्म के जरिए अपना डेब्यू करने जा रही है। फिल्म ‘लवयात्री’ के प्रमोशन के लिए सलमान खान एक म्यूजिकल कंसर्ट में पहुंचे थे। इसी कंसर्ट के दौरान सलमान खान ने इस बात का खुलासा किया कि नवरात्री के दौरान कैसे आमिर खान के डांडिया से एक महिला जख्मी हो गई थी।

