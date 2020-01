Umang 2020: सोनी टीवी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मुंबई पुलिस के वार्षिक शो ‘उमंग 2020’ का एक प्रोमो वीडियो शेयर किया है। यह प्रोमो वीडियो सलमान खान (Salman Khan) की डांस की वजह से तो वायरल हो ही रहा है लेकिन कपिल शर्मा के एक सवाल और उस पर सलमान खान के जवाब की वजह से भी इस प्रोमो को काफी पसंद किया जा रहा है।

दरअसल सलमान खान दबंग के गाने मुन्नी बदनाम हुई पर अपना डांस परफॉर्म खत्म ही करते हैं कि मंच पर कपिल शर्मा आ जाते हैं और सलमान से पूछते हैं कि भाई मैंने देखा कि आप लड़कों को जिस तरह से भगा रहे थे आपको लड़कों से बात करने में कोई रुचि नहीं है। इसके बाद कपिल कटरीना को भी मंच पर आमंत्रित करते हैं। और शुरू होता है फनी सवाल। सलमान इस दौरान पूछते हैं कि आप यहां कैसे। कपिल कहते हैं कि भाई मैं पीछे खड़ा रहता हूं जैसे ही टाइम मिलता है पीछे से धक्का दे देते हैं।

कपिल फिर सलमान से सवाल करते हैं- आपको आपके सोशल मीडिया पर ढेरों फैंस मैसेजेज करती हैं। कोई लड़की आपको खूबसूरत लगी हो और आप उसके प्रोफाइल पर जाकर उसकी फोटो को जूम करके देखा है आपने? कपिल के इस सवाल पर सलमान सोचते हैं और कहते हैं कि वो तो कभी नहीं किया है। इसके बाद बगल में खड़ी कैटरीना कैफ की तरफ सलमान मुड़ते हैं और उनकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि इनकी हर तस्वीर जूम करके देखता हूं। सलमान खान के इस जवाब पर कटरीना ब्लश करने लगती हैं। वहीं सलमान खान के इस जवाब पर भाई अरबाज खान सहित वहां मौजूद सारी ऑडियंस खूह हंसती है।

Three Days to go for the most entertaining night with the most celebrated Bollywood actors and The Kapil Sharma Show team. Umang 2020, this Sunday, 26th Jan at 9:30 PM. @MumbaiPolice pic.twitter.com/wX3Z7dKhSk

— Sony TV (@SonyTV) January 24, 2020