कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज को लेकर कई बड़े-बड़े राजनेता, अभिनेता पर अपनी बात रख रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर अब बॉलीवुड के एक्टर सलमान खान ने खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर दुख जातते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसक रूप लेता देख उन्हें दुख हुआ।

सलमान खान ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, यह एक बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन था, बहुत दुख की बात है कि इसने हिंसक रूप ले लिया। आगे घायल छात्रों और उनके अभिभावक के प्रति उन्होंने अपनी संवेदना भी प्रकट की।

पेपर लीक गंभीर मुद्दा- सलमान खान

सलमान खान ने आगे लिखा, जो छात्र या उनके परिजन इस प्रदर्शन में घायल हुए हैं उनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है। पेपर लीक एक बेहद गंभीर मुद्दा है। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हुए हैं और उनके माता-पिता ने भी उनका साथ दिया है।

It was such a peaceful movement, feel so sad that it had to take a violent turn. My heart goes out to the students and their families who were hurt. Paper leak is a very serious issue, and I am glad to know n see that the kids of our country have come together for a better… — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 22, 2026

सलमान ने की छात्रों की सराहना

उन्होंने कहा, “मैं उनके इस कदम की सच में सराहना करता हूं। उन्होंने लगन, ईमानदारी और कड़ी मेहनत करके अपनी भविष्य बनाने और एक बेहतर,शिक्षित भारत के निर्माण के प्रति अपना उत्साह दिखाया है। यह आंदोलन या विरोध प्रदर्शन ही सही तरीका है और छात्रों ने इसे शांतिपूर्ण ढंग से किया है, वे बहुत साहसी और बहादुर हैं। शिक्षा के प्रति प्रेरित और उत्साहित यह पीढ़ी देश का नाम रोशन करेगी।”

राजनीतिक रंग ने देने की अपील की

सलमान खान ने लिखा, “यह मुद्दा छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के बीच का है; इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। इसका श्रेय केवल हमारे देश के छात्रों को ही मिलना चाहिए। मुझे यकीन है कि सरकार भी उन्हें पूरा समर्थन देगी और शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी। यह सभी के लिए फायदेमंद स्थिति है। एक सकारात्मक फैसले की उम्मीद और प्रार्थना है। जो लोग शिक्षित होना चाहते हैं, उन सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे।”

आगे लिखा, “शिक्षा ही अगला ट्रेंड और फैशन होना चाहिए और इसे हर साल और अधिक लोकप्रिय व आकर्षक बनना चाहिए, ताकि दूसरे देशों से लोग पढ़ने के लिए भारत आएँ और भारत एक एजुकेशन हब बन जाए।”

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बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी सेहत को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के कारण सुर्खियों में हैं। हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी के बाद कई लोगों ने उनके बदले हुए लुक और पहले से दुबले दिखाई देने पर चिंता जताई थी। इसके बाद फैंस के बीच उनकी तबीयत को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगने लगीं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें