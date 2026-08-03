सलमान खान पर 1998 में आई फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान राजस्थान के जोधपुर के पास दो काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा था। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। वह करीब एक सप्ताह जोधपुर सेंट्रल जेल में रहे थे। इसके बाद भी उन्हें इसी मामले में बार-बार जेल जाना पड़ा। उन्होंने हाल ही में रियलिटी शो ‘अलायंस’ में अपने जेल के दिनों को याद किया और बताया कि जेल में हालात आसान नहीं थे।
‘अलायंस’ का एक नया प्रोमो रिलीज हुआ है। जिसमें सलमान अपने जेल के दिनों को याद करते हुए कहते हैं, “बहुत साल पहले जब मैं जेल गया था, तब हमारे सामने सिर्फ सलाखें थीं। इतनी-सी जगह में 50-60-70 लोग रहते थे। एक ही इंडियन-स्टाइल बाथरूम था। कभी वहां छिपकलियां होती थीं और उससे भी बुरी हालत यह थी कि वहां पानी और गंदगी भरी रहती थी।”
भतीजे के पॉडकास्ट में भी सलमान ने किया था खुलासा
इस साल की शुरुआत में सलमान खान ने अपने भतीजे अरहान खान के पॉडकास्ट ‘डंब बिरयानी’ में भी जेल के अनुभव पर बात की थी। उन्होंने पॉडकास्ट में उन्होंने अनुशासन, मेहनत और जीवन में बहाने न बनाने की सीख दी थी।
सलमान ने कहा था, “लोग कहते हैं कि मैं थक गया हूं। नहीं, उठो। चाहे कितनी भी थकान हो। लोग कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती। मत सोओ, कुछ काम करो, अपने आप नींद आ जाएगी। इसलिए मैं इन बातों को नहीं समझता।”
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उन्होंने अपनी नींद की आदतों के बारे में बात करते हुए कहा था, “मैं डेढ़-दो घंटे सोता हूं और महीने में कभी एक दिन सात घंटे की नींद ले लेता हूं। कई बार शूटिंग के बीच सिर्फ पांच मिनट का ब्रेक मिलता है, तो मैं कुर्सी पर ही सो जाता हूं। जहां मैं कुछ नहीं कर सकता था, जैसे जेल में, वहां मैं सो जाता था। वहां करने के लिए कुछ था ही नहीं। काम और परिवार के लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, परिवार और काम के लिए हमेशा मौजूद रहना जरूरी है।”
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क्या था काला हिरण शिकार का मामला?
बता दें कि सलमान खान का जेल जाना 1998 के चर्चित काला हिरण शिकार मामले से जुड़ा है। इस मामले में साल 2006 में निचली अदालत ने उन्हें पांच साल की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई। इसके बाद 2018 में जोधपुर की अदालत ने उन्हें फिर पांच साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। हालांकि, दो दिन जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिल गई और वह रिहा हो गए।