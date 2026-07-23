भारत में नीट पेपर लीक के बाद छात्रों में बढ़ते आक्रोश ने एक बड़े छात्र आंदोलन का रूप ले लिया, जिसके बाद स्थिति इतनी बढ़ गई कि लाखों छात्र दिल्ली की सड़कों पर उतर आए, पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए लाठी चार्ज तक किया। सलमान खान का 22 जुलाई की रात इस पूरे मामले पर बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने इस मामले को गंभीर मुद्दा बताया था।

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अब एक्टर ने एक और पोस्ट के जरिए अपनी राय रखी है। एक्स प्लेटफॉर्म पर उन्होंने सोनम वांगचुक से अपना अनशन तोड़ने और छात्रों से घर वापस लौटने की गुजारिश की है।

सलमान ने अपने पोस्ट में लिखा- ‘छात्रों की शिक्षा और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और न ही अपने माता-पिता को परेशान करने की। माननीय प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इसलिए छात्रों से मेरी अपील है कि वे अपने माता-पिता के पास वापस जाएं और घर लौटें।’

The students are at top priority, educationally n security-wise, so they need not worry and have their parents worried for them. The Honorable Prime Minister has tweeted, and I am sure that he will take strict action against all those people who are responsible for this leak. So… pic.twitter.com/89Ykfs5r4k — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 23, 2026

सोनम वांगचुक पर राय देते हुए एक्टर ने लिखा- ‘सोनम, अब बस करो दोस्त। इस मुद्दे को और मत खींचो। अगर किसी और दिन इसकी जरूरत पड़ी, तो उस दिन अपनी ऊर्जा बचाकर रखना, हालांकि मुझे इसकी जरूरत पड़ने की उम्मीद नहीं है। और कुछ खा लो। अगर तुम चाहो तो मैं घर से तुम्हारे लिए खाना भेज दूंगा।’

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इससे पहले सलमान खान के बयान को ट्रोल किया जा रहा था क्योंकि उन्होंने किसी का नाम ना लेते हुए अपनी बात को काफी सधे हुए तरीके से कह दिया था। अब एक्टर ने साफ शब्दों में छात्रों और सोनम वांगचुक पर खुलकर अपनी राय रख दी हैं।

बता दें कि एक्टर सलमान खान ने इस आंदोलन और छात्रों के हक पर बात करते हुए अपना रिएक्शन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया था। जिसमें उन्होंने साफ लिखा था कि ‘पेपर लीक एक बेहद गंभीर मुद्दा है। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हुए हैं और उनके माता पिता ने भी उनका साथ दिया है।’