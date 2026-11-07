रणबीर कपूर इन दिनों अपनी फिल्म ‘रामायण’ को लेकर काफी चर्चा में हैं। फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। इसी बीच सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म ‘मातृभूमि’ का ट्रेलर लॉन्च हुआ।

इस दौरान सलमान खान से जब रणबीर कपूर की ‘रामायण’ को लेकर सवाल किया गया और पूछा गया कि क्या उन्होंने फिल्म देखी है, तो भाईजान ने ऐसा जवाब दिया, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनका यह रिएक्शन अब चर्चा में है।

सलमान खान ने जवाब में कहा कि उन्होंने रामानंद सागर की रामायण देखी है। ये जवाब सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। इसके अलावा सलमान खान ने फिल्म पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि लोगों को रामायण के बारे में बात करनी चाहिए ना कि उसके ग्रैंड वीएफएक्स और करोड़ों के बजट की।

सलमान ने ये भी कहा, ‘रामायण पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। लोगों की काफी मेहनत लगी है।’ सलमान का ये रिएक्शन वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

सलमान खान ने यहां अपनी फिल्म ‘मातृभूमि’ से जुड़ी कई गलत बातों पर भी सवाल-जवाब किए। उन्होंने साफ कर दिया कि फिल्म की कहानी में कोई बदलाव नहीं है, ना ही फिल्म की दोबारा शूटिंग हुई है।

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सलमान बनान चाहते थे ‘रामायण’

सलमान ने बताया कि एक समय पर वह भी रामायण बनाने वाले थे लेकिन वह शुरू होने से पहले ही बंद हो गई। बॉलीवुड के दबंग खान ने आगे बात करते हुए कहा, ‘मीडिया वालों ने हमारे सिर पर दो मुकूट दिखा दिए और कहा, ये देखो हमारे राम हैं और ये (सलमान के भाई) हमारे लक्ष्मण हैं। बस वो ही समय था हमने फिल्म बनने से पहले ही बंद कर दी।’

फिल्म ‘मातृभूमि’

फिल्म के बारे में बात करते हुए सलमान ने कहा कि ‘मातृभूमि’ सैनिकों के जीवन पर बनाई गई है। जिसमें ये दिखाया गया है कि सैनिक किन परिस्थितियों से गुजरते हैं और उनके साथ-साथ उनके परिवार को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

सलमान ने कहा, ‘वो साइड हो या ये साइड, दोनों तरफ के सैनिकों और उनके परिवारों की परेशानियां दिखाई गई हैं।’ अभिनेता ने यह भी साफ किया कि फिल्म में किसी तरह की नकारात्मकता नहीं दिखाई गई है।

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