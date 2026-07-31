बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपने लुक्स और फिटनेस को बनाए रखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, इसका एक दिलचस्प किस्सा फिल्म प्रोड्यूसर शैलेन्द्र सिंह ने सुनाया है। उन्होंने दावा किया कि जब सलमान के बाल कम होने लगे थे, तब वह पीआरपी (Platelet-Rich Plasma) थेरेपी करवाते थे। हैरानी की बात यह थी कि यह इलाज भी उनके खाने-पीने और बातचीत के बीच ही चलता रहता था।

फिल्म निर्माता शैलेन्द्र सिंह ने हाल ही में सलमान खान से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि एक बार जब वह सलमान से मिलने उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे थे, तब अभिनेता आराम से बिरयानी खाते हुए अपने बालों का ट्रीटमेंट भी करवा रहे थे।

सायरस ब्रोचा के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि यह घटना कई साल पुरानी है, जब हर सोमवार रात सलमान के घर पार्टी हुआ करती थी।

आईने में देखते हुए खाना खाते थे सलमान

शैलेन्द्र ने बताया कि सलमान की एक अनोखी आदत थी। वह खाना खाते समय सामने लगे आईने में खुद को देखते रहते थे और वहीं से लोगों से बातचीत भी करते थे।

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उन्होंने कहा, “मैं सलमान से मिलने गैलेक्सी अपार्टमेंट गया था। वह डाइनिंग टेबल पर बैठे बिरयानी खा रहे थे और सामने लगे आईने में खुद को देख रहे थे। उनके किचन में एक छोटी-सी टेबल है, जिसके सामने आईना लगा है। आप उनके बगल में बैठे होते हैं, लेकिन बातचीत आईने के जरिए होती है।”

बिरयानी खाते-खाते सिर में लगने लगे इंजेक्शन

शैलेन्द्र ने आगे बताया कि तभी एक व्यक्ति मेडिकल उपकरण लेकर आया, उसने दस्ताने पहने और सलमान के सिर में इंजेक्शन लगाने लगा। उन्होंने कहा, “वह आराम से बिरयानी खा रहे थे। तभी एक अजीब-सा आदमी आया, उसने ग्लव्स पहने, सिरिंज निकाली और सलमान के स्कैल्प में इंजेक्शन लगाने लगा। मैं आईने में यह सब देखकर सोच रहा था कि आखिर हो क्या रहा है?”

जब शैलेन्द्र ने सलमान से पूछा कि यह क्या हो रहा है, तो अभिनेता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “स्टार बनने की कीमत चुकानी पड़ती है, भाई।” शैलेन्द्र के मुताबिक, सलमान बिना रुके बिरयानी खाते रहे और इलाज भी चलता रहा।

PRP हेयर ट्रीटमेंट करवा रहे थे सलमान

बाद में शैलेन्द्र को पता चला कि सलमान PRP हेयर ट्रीटमेंट करवा रहे थे। इस प्रक्रिया में व्यक्ति के अपने खून से प्राप्त प्लाज्मा का इस्तेमाल बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए किया जाता है।

उन्होंने कहा, “उस समय मुझे नहीं पता था कि यह क्या है। अब तो ऋतिक रोशन समेत कई लोग यह ट्रीटमेंट करवाते हैं। उम्र बढ़ने पर जब बाल पतले होने लगते हैं, तो लोग ऐसे उपाय करते हैं।”

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सलमान के साथ दोस्ती पर भी की बात

शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि उनकी और सलमान की दोस्ती उस समय की है, जब अभिनेता सुपरस्टार नहीं बने थे। उन्होंने कहा कि सलमान अक्सर अपनी पहली गर्लफ्रेंड शाहीन जाफरी से मिलने कफ परेड आया करते थे।

उन्होंने कहा, “सलमान दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वक्त के साथ उनके आसपास के लोग बदल गए हैं।” शैलेन्द्र ने बताया कि बाद में उन्होंने सलमान को अपनी फिल्म ‘कैप्टन’ ऑफर की थी, लेकिन उस मीटिंग में कई और लोगों को बुला लिया गया। वह फिल्म पर निजी तौर पर बात करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने कहा, “मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ। वही हमारी आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद हम कभी नहीं मिले।”