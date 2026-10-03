भारतीय फ्लाईदुबई कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी और सूझबूझ की इन दिनों जमकर तारीफ हो रही है। सलमान खान ने भी उनकी अपने अंदाज में तारीफ करते हुए उन्हें सलाम किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 30 सितंबर को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान FZ1073 में उनके को-पायलट ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें चाकू मार दिया। इस दौरान विमान अचानक तेजी से नीचे की ओर जाने लगा।

विमान में 174 लोग सवार थे और मुश्किल हालात के बावजूद कैप्टन मच्छार ने समझ और सूझबूझ से स्थिति को संभाला और संभावित बड़े हादसे को टालने में अहम भूमिका निभाई।

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उनकी हिम्मत के लिए बॉलीवुड सितारों सलमान खान, संजय दत्त, रणवीर सिंह, रश्मिका मंदाना और अनन्या पांडे समेत कई हस्तियों ने भी सराहना की है। सलमान खान ने उनके हौसले की तारीफ करते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा- “कमाल कर दिया पायलट जी! हम सब आपको सलाम करते हैं। आपके साथ उड़ान भरना हमारे लिए खुशी की बात होगी। बहुत बढ़िया भाई! कैप्टन #SmitMachchhar”

Kamaal kar diya pilot ji, hum sab aap ko salute karte hain will be a pleasure to fly with u.. Well done bro.. Capt #SmitMachchhar — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) October 2, 2026

सलमान ने यहां उनकी तारीफ के साथ-साथ उनके साथ सफर करने की भी इच्छा जाहिर की। सलमान खान के अलावा संजय दत्त ने कैप्टन की तारीफ करते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा- “कैप्टन स्मित मच्छर को दिल से सलाम। अकल्पनीय डर के उस पल में आपने जिस साहस के साथ अनगिनत लोगों की जिंदगी के लिए मजबूती से खड़े होकर सामना किया, वह प्रेरणादायक है। आपके जल्दी हेल्दी होने और पूरी तरह से ठीक होने की दिल से प्रार्थना।”

रणवीर सिंह ने कैप्टन स्मित की तारीफ करते हुए उनकी एक फोटो को शेयर किया और उन्हें नाम दिया- बहादुर कप्तान। उनके अलावा रश्मिका मंदाना, अनन्या पांडे, जावेद अख्तर के भी रिएक्शन देखे गए।

स्मित मच्छार इस समय अबू धाबी के एक अस्पताल में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। घटना के बाद पहली बार अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉल के दौरान कहा कि जब वे घायल थे और कॉकपिट के फर्श पर पड़े थे, तभी उन्हें एहसास हुआ कि विमान नीचे जा रहा है।

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उन्होंने बताया कि उस समय उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें दरवाजा खोलना होगा, ताकि दूसरे लोग अंदर आ सकें और उनकी मदद कर सकें। इस पूरी घटना में उनके बहादुरी भरे फैसले की तारीफ सिर्फ सेलेब्स नहीं बल्कि पूरा देश कर रहा है।