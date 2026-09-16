बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और उनके परिवार ने गणेश चतुर्थी को धूमधाम से सेलिब्रेट किया। सलमान हर साल अपने घर में गणपति बाप्पा का स्वागत करते हैं। ऐसे में पूरा खान परिवार भगवान की आराधना में लग जाता है। इस साल भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सलमान खान संग उनके भी सोहेल और परिवार के अन्य सदस्यों के वीडियो वायरल हो गए हैं। भाई सोहेल के घर सलमान गणपति विसर्जन के लिए पहुंचे थे। हालांकि इस बीच उनसे एक भूल भी हुई।

सलमान से हुई गलती

सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इसमें उनके गणपति बाप्पा की आरती करते देखा जा सकता है। इस वीडियो के वायरल होने की वजह सलमान के गलत दिशा में आरती की थाली घुमाना है। एक्टर ने गलती से गणपति भगवान की उल्टी आरती उतारना शुरू कर दिया था। लेकिन उनकी मदद को बहन अर्पिता भी खड़ी थीं। उन्होंने तुरंत सलमान को सही तरीका बताया और एक्टर ने भगवान की ठीक आरती की।

सोहेल खान ने अपने घर गणपति बाप्पा का स्वागत किया था। इसके बाद उनका विसर्जन किया गया। विसर्जन से पहले हुई पूजा में सलमान खान पहुंचे थे। उन्होंने भगवान की आरती उतारी। मगर उनसे भूल हो गई। एक्टर की बहन अलवीरा खान ने ये देखा और अर्पिता को बताया। इसके बाद अर्पिता ने कहा, ‘भाई उल्टा’। मंत्र उच्चारण के बीच सलमान उन्हें सुन नहीं पाए। ऐसे में अर्पिता ने उन्हें हाथ लगाकर सही तरीका बताया।

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खान परिवार ने मनाया जश्न

सलमान खान ने अपनी गलती तुरंत तुरंत सुधार ली और सही से आरती की। इसके बाद उन्होंने बाकी लोगों को भी आरती का सही तरीका बताया। इस सेलिब्रेशन में सलमान खान के भतीजे अरहान खान और निर्वान खान भी शामिल हुए। अर्पिता की बेटी आयत शर्मा को मामा सोहेल खान के साथ नाचे हुए भी देखा गया। सलमान की सौतेली मां हेलेन भी गणपति बाप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंची थीं। सारे परिवार की खुशी देखने लायक थी।

गणपति विसर्जन सोहेल खान की बिल्डिंग में ही रखा गया था। इसके लिए बड़ा वॉटर टैंक आया था। अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान को गणपति विसर्जन में मदद करते देखा गया। इस सेलिब्रेशन में फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे जैसे सरगुन मेहता, कुशाल टंडन और दिलबर आर्या भी शामिल हुए थे।