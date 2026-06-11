सलमान खान फार्महाउस केस: चार साल के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान खान के फार्महाउस विवाद पर एक्टर के पक्ष में बात करते हुए उनके पड़ोसी को फटकार लगाई है। कोर्ट का कहना है कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किसी की भी छवि बिगाड़ने के लिए नहीं कर सकता है। जमीन और प्रोपर्टी से जुड़े विवादों के लिए आप सही तरीके से कार्रवाई कर सकतें हैं लेकिन सोशल मीडिया पर कोई भी अपमानजनक वीडियो डालना सही नहीं है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए बताते है…

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान के पड़ोसी को लगाई फटकार

इस विवाद के 4 साल हो चुके हैं और अब इसी मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस देशमुख की बेंच टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर जमीन या संपत्ति को लेकर कोई विवाद है, तो उसका समाधान कानूनी प्रक्रिया के जरिए किया जाना चाहिए, न कि सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके।

केतन कक्कड़ ने जितने भी वीडियो सलमान खान के खिलाफ पोस्ट किए है उन्हें हटाने पर विचार करें। ये भी कहा गया कि अगर पड़ोसी का कंटेंट किसी तीसरे पक्ष ने अपलोड किया है, तो इंटरमीडियरीज को उसे हटाने के लिए कदम उठाने चाहिए।

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2022 में सलमान खान ने किया था मानहानि केस

सलमान खान और उनके पड़ोसी का ये विवाद साल 2022 का है। सलमान ने उनके पनवेल फार्म हाउस के पड़ोसी पर मानहानि का केस किया था। एक्टर के आरोप थे कि पड़ोसी केतन कक्कड़ ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ काफी आपत्तिजनक, अपमानजनक और सांप्रदायिक तरीके से भड़काने वाले वीडियो अपलोड किए थे। यह विवाद पनवेल में सलमान खान और केतन कक्कड़ की अगल-बगल वाली प्रॉपर्टीज से जुड़ा है, जहां सलमान खान का एक फ़ार्महाउस है।

एक्टर के मुताबिक, केतन कक्कड़ ने उनके फार्महाउस के पास एक जमीन का सौदा करने की कोशिश की थी, हालांकि प्रशासन ने उस जमीन के अवैध होने के कारण वो सौदा रद्द कर दिया था। केतन कक्कड़ ने सौदा रद्द होने की वजह सलमान खान का वन विभाग पर प्रभाव बताया।

इसके बाद से ही सलमान के पड़ोसी उनके खिलाफ अपमानजनक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगे। जिसके खिलाफ एक्शन लेते हुए एक्टर ने केतन कक्कड़ पर मानहानि का केस किया।

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केतन कक्कड़ के सलमान खान पर आरोप

जानकारी के लिए बता दें कि केतन ने आरोप लगाया था कि सलमान ने पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किया है और उनकी प्रॉपर्टी तक जाने का रास्ता रोक दिया। साथ ही सलमान खान के लगाए आरोपों को केतन ने नकार दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से संपर्क करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

बात करें उन विवादित वीडियोज की उन्होंने सलमान खान की तुलना बाबर और औरंगजेब से की थी। इसके अलावा, गणपति मंदिर और अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र कर इस विवाद को धार्मिक एंगल देने की कोशिश भी की थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।