Happy Birthday Salman Khan: सलमान खान आज (27 दिसंबर) 53 वां जन्मदिन मना रहे हैं। बीती रात को सलमान खान ने अपने परिवार और करीबी दोस्तों के संग बर्थडे सेलिब्रेट किया था। वहीं सलमान खान ने अपने जन्मदिन के मौके पर अपनी मां सलमा को भी एक खास तोहफा दिया है। इस तोहफे के बारे में सलमान ने खुद मीडिया के सामने खुलासा किया है।

सलमान खान अपने खास दिन के मौके पर फैन्स और मीडिया को धन्यवाद कहने के लिए बाहर आए। इस दौरान सलमान ने कहा, ”चार दिन पहले मेरी मां ने कहा था कि अब ये फोर पैक एब्स से नहीं चलेगा। तो मैंने सोचा कि इस साल नया संकल्प क्या लिया जाए। फिर मैं और मेरी मां बात करने लगे कि क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, इस बार कुछ मत छोड़ो, बस तुम 6 पैक एब्स लाकर दिखा दो।”

सलमान ने आगे कहा, ”अब अनुशासन में तो आना पड़ेगा, नया संकल्प पूरा करना है। सुबह जिम जाता हूं, शाम को जिम जाता हूं। एक घंटा भागता भी हूं। मां ने कहा है कि अब 6 पैक एब्स लाकर दिखा दो, तो मां लाकर देंगे तोहफा। ऐसा करने में तो सिर्फ एक हफ्ता ही लगता है। ट्वीट करेंगे तस्वीर।”

#SalmanKhan mother #SalmaKhan asked Salman for 6packs abs as #newYear gift.

So salmankhan is working hard on it and will soon gift her.See the video#SalmanKhan celebrating his #Birthday #Panvel Farmhouse#salmankhanlovers #salmankhanvideos#salmankhanplanet pic.twitter.com/cYfucReQTj

— Sohel Fidai (@fidai_sohel) December 27, 2018