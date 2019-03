Salman Khan Notebook Song: सलमान खान की फिल्म ‘नोटबुक’ 29 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म में जहीर इकबाल और प्रनूतन अहम रोल अदा कर रहे हैं। इस फिल्म के निर्माता सलमान खान हैं। इस फिल्म में सलमान खान गाना गाते हुए नजर आएंगे। गाने का टीजर 16 मार्च को जारी कर दिया है। फिल्म के गाने के बोल हैं- मैं तारे। जल्द ही पूरा गाना भी रिलीज किया जाएगा। हालांकि ‘नोटबुक’ फिल्म के गाने का टीजर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सलमान खान का गाना सुनने के बाद लोग सोशल मीडिया पर जमकर मजे ले रहे हैं।

‘नोटबुक’ के गाने के टीजर को ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने वैरिफाइड ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। टीजर को देखने के बाद लोगों का रिएक्शन देकर लगता है कि सलमान का नया गाना फैन्स को रास नहीं आया है। कुछ ट्विटर यूजर्स का कहना है कि सलमान की आवाज को एडिट किया गया है। वहीं कुछ यूजर्स ने सलमान की आवाज का जमकर मजाक उड़ाया है। एक यूजर ने लिखा- ए तो चुप हो जा रे चुप हो जा। एक यूजर लिखता है- सेल्फिश गाने को यह टक्कर देगा। बता दें कि ‘रेस-3’ के गाने ‘सेल्फिश’ को भी सलमान खान ने गाया था और यह गाना लोगों को पसंद नहीं आया था। एक यूजर ने लिखा- रहने दे भाई..ऑटो ट्यूनर रो रहा है। एक बार बेबे सेल्फिश।

Salman Khan sings again… For his forthcoming production #Notebook… Here's the teaser of the song #MainTaare: pic.twitter.com/qlhtygqhSQ

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 16, 2019