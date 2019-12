View this post on Instagram

Ayat Sharma .. so beautiful baby girl #aayushsharma . #arpitakhansharma Salman Bhai ki bhaanji FOLLOW @salman_khan_stardom . . . . #family #love #pyar #babygirl #salmankhan #salmankhanlovers #salmankhanlifestyle #salmankhanmerijaan #salmankhanswag #salmankhanfilms #salmankhankingofbollywood #realkingofbollywood #salmankhanfanclub #salmankhanno1worldwide #salmankhankijaiho #manwithgoldenheart #manwithgoldenheartsalman #salmankhansmile #salmankhanfamily #salmankhanstyle _____ #thekapilsharmashow #biggboss13 #beinghuman ______ #radheeid2020 #kick2 #tiger3 #instagram #mumbai _____