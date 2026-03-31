सलमान खान की अपकमिंग फिल्म में नयनतारा लीड रोल में नजर आएंगी। निर्देशक वामशी पैडिपल्ली और निर्माता दिल राजू के साथ हाई-प्रोफाइल फिल्म की घोषणा पहले ही काफी चर्चा बटोर चुकी थी। अब इस बड़े प्रोजेक्ट में नयनतारा को लीड अभिनेत्री के तौर पर शामिल किया गया है, जिससे फैंस का उत्साह और बढ़ गया है। फिल्म का वर्किंग टाइटल फिलहाल SVC63 रखा गया है।

मेकर्स ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि करते हुए लिखा- ‘क्वीन आ चुकी हैं।’

श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के बैनर तले बन रही यह बिग-बजट एक्शन एंटरटेनर 14 अप्रैल से फ्लोर पर जाने वाली है। यह पहली बार होगा जब सलमान खान और वामशी पैडिपल्ली साथ काम करेंगे। पैडिपल्ली अपने बड़े कैनवास और इमोशनल कहानी कहने के लिए जाने जाते हैं।

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इससे पहले प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म का ऐलान करते हुए सलमान खान को ऐसा स्टार बताया था, जिन्होंने दुनियाभर के दर्शकों को कई यादगार पल दिए हैं।

भव्य स्तर पर बनाई जा रही यह फिल्म एक बड़े एक्शन थ्रिलर के रूप में तैयार की जा रही है, जिसमें हिंदी और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकार शामिल होंगे।

मेकर्स के अनुसार, इस फिल्म में सलमान खान बिल्कुल नए अवतार में नजर आएंगे, जो इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत होगी। फिल्म की शूटिंग भारत के अलग-अलग हिस्सों में होगी, जिसकी शुरुआत मुंबई में बनाए गए खास सेट से की जाएगी।

वामशी पैडिपल्ली इससे पहले ‘मुन्ना’, ‘ब्रिंदावनम’, ‘येवडु’ और ‘वरिसु’ जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। यह उनकी पहली हिंदी फिल्म होगी।

फिल्म को दिल राजू प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनकी कंपनी तेलुगु सिनेमा में कई हिट फिल्में दे चुकी है। दिल राजू और पैडिपल्ली की जोड़ी पहले भी कई सफल फिल्मों में साथ काम कर चुकी है, और SVC63 उनकी छठी फिल्म होगी, साथ ही बॉलीवुड में उनकी पहली एंट्री भी।

सलमान खान, नयनतारा और वामशी पैडिपल्ली के साथ यह फिल्म 2027 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही है। आने वाले समय में फिल्म के टाइटल, बाकी कास्ट और रिलीज डेट को लेकर और जानकारी सामने आएगी।

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