Tiger Zinda Hai: 200 करोड़ क्लब में शामिल होने के बावजूद ट्विटर पर ट्रोल हो रही ‘टाइगर जिंदा है’

बॉलीवुड स्टार सलमान खान की फिल्म ‘टाइगर जिंदा है’ 200 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है और इससे ‘दबंग खान’ के फैन्स में खुशी की लहर है। अली अब्बास निर्देशित यह फिल्म जहां कुछ लोगों को बहुत पसंद आ रही है वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें फिल्म के कंटेंट और कहानी में कुछ खास दम नहीं लगा। माइक्रोब्लॉगिंग साइट Twitter पर सलमान खान की फिल्म का मजाक बनाने के लिए लोगों ने तमाम तरह के हैशटैग बना लिए हैं जिनके जरिए वह सलमान खान और उनकी फिल्म पर निशाना साध रहे हैं।

#Katrinabhairocks, #BahutDardHuaMovieDekhKar और इस तरह के तमाम ट्वीट्स हैं जिनके जरिए सलमान खान का मजाक उड़ााया गया है। इन्ही हैश टैग्स पर एक यूजर ने लिखा सलमान के फैन्स थिएटर थिएटर में उनकी फिल्म देखने जाते हैं क्योंकि उन्हें टॉरेंट से डाउनलोड करना नहीं आता! सुमित कदेल नाम के एक यूजर ने लिखा ISIS हेड अबु उस्मान को भारतीय नर्स से प्यार हो जाता है। ये क्या दिखा रहे हो। एक अन्य यूजर ने लिखा है, सलमान और कैटरीना साथ में रॉक करते हैं। दोनों साथ में बेहतरीन स्टंट भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक्टिंग नहीं कर सकते।

Tiger Zinda Hai Box Office Collection Day 7: एक हफ्ते में सलमान-कैटरीना की जोड़ी ने कमाए 200 करोड़ रुपए

इस तरह के कुछ ट्वीट्स को हम यहां आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो आप भी पढ़िए कि सलमान खान की फिल्म में ऐसी क्या चीजें हैं जो लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं। क्योंकि यदि आपने अब तक यह फिल्म नहीं देखी है तो हो सकता है कि ये ट्वीट्स आपके काम के साबित हों। गौरतलब है कि सलमान खान की यह फिल्म कबीर खान निर्देशित फिल्म ‘एक था टाइगर’ का ही दूसरा पार्ट है।

ISIS head Abu usmam falls in love with Indian Nurse it seems.. Yeh kya dikha rahe hai.. . #TigerZindaHai

Bhai and Katrina rock together. Both look stunning, both can do jaw dropping action sequences and both can't act. #BhaiRoxx #TZH

In #TigerZindaHai there's a full 15 minutes chase sequence where the ISIS jihadis go after our BHAI with just 'Laathis' and 'Chhura' in their hands. Not to mention, the hilarious dialogue by Katrina about Pakistan being a peace-loving nation. Artistic Liberty ki Mother's Eye

— My Name is Satya (@iTheSatya) December 23, 2017