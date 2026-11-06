सलमान खान की फिल्म ‘मातृभूमि’ का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 6 नवंबर को मुंबई में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सलमान खान ने उन खबरों को गलत बताया, जिनमें कहा जा रहा था कि भारत-चीन रिश्तों को दिखाने के तरीके पर सेंसर बोर्ड को आपत्ति थी और इसी वजह से फिल्म अटकी हुई थी।

सलमान ने बताया कि मेकर्स ने ‘मातृभूमि’ का नया वर्जन बनाने का फैसला किया था। उन्होंने इस बात को खारिज किया कि सरकार के दबाव में आकर फिल्म की स्क्रिप्ट दोबारा लिखी गई। सलमान ने कहा, “रीराइट करो, ये सब बकवास है। ऐसा बिल्कुल नहीं है।”

फिल्म के बारे में बात करते हुए सलमान ने कहा कि ‘मातृभूमि’ सैनिकों के जीवन पर बनाई गई है। जिसमें ये दिखाया गया है कि सैनिक किन परिस्थितियों से गुजरते हैं और उनके साथ-साथ उनके परिवार को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

सलमान ने कहा, “वो साइड हो या ये साइड, दोनों तरफ के सैनिकों और उनके परिवारों की परेशानियां दिखाई गई हैं।” अभिनेता ने यह भी साफ किया कि फिल्म में किसी तरह की नकारात्मकता नहीं दिखाई गई है।

यह भी पढे़ें: सलमान खान की ‘मातृभूमि’ के लिए बढ़ीं मुश्किलें, लेखकों ने फिल्म की कहानी से झाड़ा पल्ला

सलमान खान ने साफ किया है कि उनकी आने वाली फिल्म ‘मातृभूमि’ किसी की बायोपिक नहीं है। उन्होंने फिल्म की कहानी को लेकर चल रही अटकलों को भी खारिज किया है। उन्होंने कहा कि ये फिल्म वॉर के ईर्द गिर्द घूमती है, लेकिन किसी पर आधारित नहीं है।

11 रुपये में मिलेगा ‘मातृभूमि’ का टिकट

ट्रेलर लॉन्च पर सलमान ने ये भी बताया कि इस फिल्म का टिकट 11 रुपये में मिलेगा। लेकिन ये लाभ केवल 75 साल से ज्यादा उम्र के लोग ही उठा सकते हैं।

यह भी पढ़ें: रणबीर-यश की ‘रामायण’ के 5 बेस्ट सीन जिन्हें देख दर्शको की आंखे भी बड़ी हो गईं

आपको बता दें कि कि इस फिल्म का नाम पहले ‘बैटल ऑफ गलवान’ था। बताया गया था कि इसकी कहानी जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प से प्रेरित है। अब फिल्म की नई कहानी सैनिकों और ऐसे टकराव के दौरान उनके अनुभवों पर केंद्रित है।

‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में सलमान खान के अलावा चित्रांगदा सिंह, मुकेश ऋषि, अंकुर भाटिया और ज़ैन शॉ भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।