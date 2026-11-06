सलमान खान की अपकमिंग फिल्म ‘मातृभूमि’ एक बार फिर चर्चा में आ गई है। फिल्म की कहानी को लेकर नई मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं। खबरों के मुताबिक, कहानी के गलवान से आगे बढ़ने के बाद फिल्म से जुड़े सह-लेखकों ने इससे दूरी बना ली है। ऐसे में सलमान खान की इस फिल्म को लेकर सवाल उठने लगे हैं और इसकी कहानी को लेकर विवाद गहराता दिख रहा है।

सलमान खान की फिल्म ‘मातृभूमि’ का ट्रेलर रिलीज होने से ठीक एक दिन पहले एनडीटीवी के पत्रकार और लेखक शिव अरूर और उनके सह-लेखक राहुल सिंह ने फिल्म से अपना नाता तोड़ लिया है।

शिव अरूर ने ‘मातृभूमि’ से अलग होने की बताई वजह

‘इंडियाज मोस्ट फियरलेस’ के सह-लेखक शिव अरूर ने एक बयान में कहा कि फिल्म की शुरुआत उनकी किताब के एक अध्याय पर आधारित कहानी के रूप में हुई थी, लेकिन अब इसकी कहानी गलवान घाटी की घटना के वास्तविक घटनाक्रम से आगे बढ़ चुकी है। गौर करने वाली बात ये है कि इस फिल्म का नाम पहले ‘बैटल ऑफ गलवान’ रखा गया था, जिसे बाद में बदलकर ‘मातृभूमि’ कर दिया गया।

शिव अरूर ने अपनी बात रखते हुए कहा, ‘राहुल सिंह और मैं यह जानकारी साझा करना चाहते हैं कि ‘मातृभूमि’ (जिसका नाम पहले ‘बैटल ऑफ गलवान’ था) के साथ हमारा जुड़ाव अब खत्म हो गया है। फिल्म की कहानी में समय के साथ बदलाव आया है और अब यह हमारी किताबों की सीरीज ‘इंडियाज मोस्ट फियरलेस’ में शामिल गलवान घटना के वास्तविक कहानी से आगे निकल चुकी है। इसी के आधार पर हमें शुरुआत में इस प्रोजेक्ट से जोड़ा गया था।’

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टीम का किया धन्यवाद

उन्होंने आगे कहा, ‘हम सलमान खान, अपूर्व लाखिया और पूरी टीम के आभारी हैं, जिन्होंने हमें इस सफर का हिस्सा बनने का अवसर दिया और हमेशा गर्मजोशी के साथ हमारा स्वागत किया। हम सभी का बेहद सम्मान करते हैं और फिल्म को पर्दे पर उतारने के उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देते हैं। फिल्म की सफलता के लिए हमारी दिल से शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ रहेंगी।’

फिल्म के ट्रेलर को सेंसर बोर्ड से मिली मंजूरी

फिल्म के ट्रेलर को सेंसर बोर्ड से U/A 16+ सर्टिफिकेट के साथ मंजूरी मिल गई है। फिल्म का ट्रेलर करीब 4 मिनट 43 सेकेंड का है। खबरों थीं कि फिल्म के ट्रेलर को ‘रामायण पार्ट 1’ के साथ अटैच करते हुए सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिल्म की रिलीज डेट के बारे में भी अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई हैं।

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कहानी में नहीं हुआ कोई बदलाव

एक सूत्र ने स्क्रीन को बताया, ‘फिल्म में बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया गया है और इसे शुरू में तय की गई योजना के मुताबिक ही बनाया जा रहा है। स्क्रिप्ट में बदलाव या फिल्म को दोबारा एडिट किए जाने की खबरें पूरी तरह बेबुनियाद हैं।’