बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान अपनी फिल्मों के लिए अक्सर अलग-अलग तरह के एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। इन दिनों वह अपनी आगामी फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही दर्शकों के बीच इसे लेकर एक्साइटमेंट बनी हुई है।

अब फिल्म के निर्देशक अपूर्व लाखिया ने शूटिंग से जुड़ा एक ऐसा किस्सा शेयर किया है, जो सलमान खान के काम के लिए समर्पण को दिखाता है। उन्होंने बताया कि किस तरह एक्टर ने माइनस 7 डिग्री तापमान और बारिश के बीच बिना किसी शिकायत के शूटिंग पूरी की।

जमा देने वाली ठंड में सलमान खान ने दिए तीन टेक

निर्देशक अपूर्व लाखिया ने फिल्म की शूटिंग के सबसे कठिन दिनों में से एक को याद किया। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग तारो प्लेन्स नाम की जगह पर हुई थी, जो एक नदी के बिल्कुल पास मौजूद है। वहां का तापमान माइनस 7 डिग्री सेल्सियस था और लगातार बारिश हो रही थी। इस मुश्किल मौसम में कलाकारों को एक ढलान पर ऊपर की ओर दौड़ना था।

अपूर्व लाखिया के मुताबिक, सलमान खान शूटिंग के लिए वहां एक दिन पहले ही पहुंचे थे। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में शरीर को मौसम और ऊंचाई के हिसाब का बनाने के लिए समय दिया जाता है, लेकिन सलमान ने सीधे सेट पर पहुंचकर शूटिंग करने का फैसला किया।

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निर्देशक ने बताया, ‘तापमान माइनस 7 डिग्री था और बारिश हो रही थी। हमने सलमान सर से उस जमा देने वाली ठंड में ऊपर और नीचे चलते हुए तीन टेक करवाए। उन्होंने बिना किसी शिकायत के शूटिंग की। न तो कोई एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ली और न ही किसी चीज की मांग की।’

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14 हजार फीट की ऊंचाई पर हुई फिल्म की शूटिंग

‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ को रियल और प्रभावशाली बनाने के लिए फिल्म की टीम ने कई मुश्किल लोकेशन्स पर शूटिंग की है। फिल्म की शूटिंग 14,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम पहाड़ी इलाकों में की गई, जहां तापमान माइनस 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मेकर्स ने स्टूडियो में शूटिंग करने के बजाय बर्फीली नदियों और ऊंचे पहाड़ी इलाकों को चुना, ताकि युद्ध के मैदान में सैनिकों के संघर्ष को असली रूप में दिखाया जा सके।

कब रिलीज होगी सलमान खान की ‘मातृभूमि’

अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी ये फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म का निर्माण सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले हुआ है।