सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म ‘मातृभूमि’ को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है। सलमान खान की ये फिल्म लंबे समय से कानूनी पचड़े और सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिलने के लिए अटकी हुई थी। अब फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है।

सीबीएफसी की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, फिल्म को UA 16+ सर्टिफिकेट दिया गया है। UA 16+ यानी 16 साल से कम उम्र के बच्चों को माता-पिता या अभिभावक की निगरानी में फिल्म देखने की सलाह दी जाती है। सेंसर बोर्ड के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने 18 नवंबर को फिल्म को यह प्रमाणपत्र जारी किया।

कितने घंटे की होगी फिल्म ‘मातृभूमि’

सेंसर बोर्ड के जारी किए गए सर्टिफिकेशन डिटेल्स के मुताबिक, सलमान खान की फिल्म ‘मातृभूमि’ कुल 2 घंटे 34 मिनट और 12 सेकंड की होगी। फिल्म को हिंदी भाषा की कैटेगरी में सर्टिफिकेट दिया गया है। वहीं, इसके प्रोड्यूसर और सेंसर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने वाली कंपनी के तौर पर सलमान खान वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम दर्ज है।

फिल्म देखने के बाद सेंसर बोर्ड ने क्या कहा?

सेंसर बोर्ड ने फिल्म ‘मातृभूमि’ को दो मोर्चों पर लड़ी जाने वाली साहस और बलिदान की एक महागाथा बताया है। सेंसर बोर्ड के फिल्म को देखने के बाद दी जानकारी के मुताबिक, फिल्म में कर्नल संदीप अपने देश की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। वहीं, उनकी पत्नी परिवार को एकजुट रखते हुए घर की परेशानियों को उनसे दूर रखने की कोशिश करती हैं।

एक तरफ कर्नल संदीप देश की सुरक्षा के लिए जंग लड़ते हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी उन्हें भारत की सेवा करने की ताकत देती हैं। फिल्म में दो लड़ाइयों, एक देश और एक गहरे सवाल को दिखाया गया है।

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नहीं बदली गई ‘मातृभूमि’ की स्क्रिप्ट

पहले इस फिल्म का नाम ‘बैटल ऑफ गलवान’ था जिसे बदलकर मार्च 2026 में ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ कर दिया गया। फिल्म 2020 के गलवान घाटी संघर्ष से प्रेरित है। खबरें थीं कि चीन की आलोचना और सरकार के दबाव के चलते सलमान खान को फिल्म की स्क्रिप्ट में बदलाव करना पड़ा।

हालांकि, 6 नवंबर को ट्रेलर लॉन्च के दौरान सलमान ने इन खबरों को खारिज करते हुए कहा कि सेंसर बोर्ड और बाकी एजेंसियों को फिल्म में कुछ भी गलत नहीं लगा और फिल्म बिना किसी कट के रिलीज के लिए तैयार हुई है।

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कब होगी फिल्म ‘मातृभूमि’ रिलीज

इस फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म के गाने और ट्रेलर रिलीज हो चुका है।