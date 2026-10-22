सलमान खान की फिल्म ‘मातृभूमि’, जो पहले 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, कई बार टल चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत-चीन संघर्ष पर आधारित फिल्म की कहानी को लेकर रिलीज में देरी हुई। हाल ही में ऐसी खबरें सामने आई थीं कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जरूरी बदलावों के बाद फिल्म को रिलीज की मंजूरी दे दी है। हालांकि, फिल्म से जुड़े एक करीबी सूत्र ने इन दावों को खारिज कर दिया है।

स्क्रीन से बातचीत में एक सोर्स ने बताया कि फिल्म में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है और इसे शुरुआत में बनाई गए प्लान के मुताबिक ही बनाया जा रहा है। स्क्रिप्ट में बदलाव या फिल्म को दोबारा एडिट किए जाने की खबरें पूरी तरह बेबुनियाद हैं।

फिल्म में हो रही देरी की वजह बताते हुए सोर्स ने कहा कि फिलहाल इसका पोस्ट-प्रोडक्शन का काम जारी है और फिल्म को अभी तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के पास सर्टिफिकेशन के लिए भी नहीं भेजा गया है।

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सोर्स ने स्क्रीन को बताया, ‘फिलहाल फिल्म के आखिरी वीएफएक्स, फाइन-ट्यूनिंग और बैकग्राउंड स्कोर पर काम चल रहा है। इसके बाद सेंसर सर्टिफिकेट के लिए फिल्म को पेश किया जाएगा। फिल्म को अभी तक सेंसर बोर्ड के पास इसलिए नहीं भेजा गया है, क्योंकि उसके लिए बोर्ड को फिल्म का लगभग पूरा और तैयार वर्जन चाहिए होता है।’ सोर्स के मुताबिक, फिल्म अभी सेंसर बोर्ड में जाने लायक पूरी नहीं हुई है।

सोर्स ने यह भी साफ किया कि पहले बैटल ऑफ गलवान के नाम से चर्चा में रही यह फिल्म युद्ध पर आधारित फिल्म नहीं है। सलमान खान की फिल्मों में हमेशा से इंसानियत को खास जगह दी गई है। उनकी फिल्म बजरंगी भाईजान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।

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सूत्र के मुताबिक, सलमान कभी भी नफरत या दुश्मनी को बढ़ावा देने वाली फिल्म नहीं बनाएंगे। उनकी कहानियों की जड़ हमेशा प्यार और इंसानियत में रही है और मातृभूमि भी इसी सोच को दिखाती है।